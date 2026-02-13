MANFREDONIA – In occasione della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, in programma il 15, 17 e 21 febbraio 2026, il Comune ha disposto un articolato piano di limitazioni alla circolazione e alla sosta nel centro abitato. Con l’ordinanza n. 35 dell’11 febbraio 2026, firmata dalla dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, vengono stabiliti divieti e sospensioni del traffico per garantire sicurezza e regolare svolgimento delle manifestazioni

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e degli spettacoli collegati al Carnevale, che interesseranno numerose strade e piazze cittadine.

Divieti dal 15 al 21 febbraio

Tra le prime disposizioni, il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via del Porto, lato Castello – Parco giochi, dal 15 al 21 febbraio, per permettere lo stazionamento dei carri allegorici

Inoltre, nei giorni e negli orari delle sfilate, i titolari di distributori di carburante, autorimesse, garage e passi carrabili situati lungo i percorsi interessati dovranno interdire l’accesso e l’uscita dei veicoli, adottando anche misure di chiusura fisica degli accessi per tutta la durata delle manifestazioni

Le date delle sfilate e le chiusure

Le principali limitazioni scatteranno:

Domenica 15 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15, in occasione della “Sfilata delle Meraviglie, Gruppi Mascherati e Carri Allegorici”, con sospensione della circolazione e divieto di sosta su numerose arterie cittadine, tra cui via G. Di Vittorio, viale Aldo Moro, piazza della Libertà, corso Roma, lungomare Nazario Sauro, piazza Marconi, piazzale Ferri e altre strade del centro

Martedì 17 febbraio, dalle ore 16 alle ore 22, per la “Golden Night”, con chiusure che interesseranno in particolare viale Miramare, piazzale Ferri, via del Porto, corso Roma, lungomare N. Sauro e le principali vie del centro

Sabato 21 febbraio, dalle ore 16 alle ore 22, per la “Notte Colorata – Sfilata delle Meraviglie”. Nella stessa giornata, dalle ore 18 fino all’1 di notte, ulteriori divieti saranno in vigore in centro storico in occasione dello spettacolo “Balla Italia”, con stop alla circolazione su tratti di corso Roma, via Arcivescovado, via Campanile, piazza Giovanni XXIII e via San Lorenzo

Misure di sicurezza e deroghe

Sono previsti tre stalli di sosta riservati alle autoambulanze in piazza Marconi, via Campanile e via del Porto

Restano esclusi dai divieti i mezzi delle forze di polizia, di soccorso, di emergenza, di pubblica utilità e quelli autorizzati o al servizio della manifestazione. Gli autoservizi di linea potranno adottare percorsi alternativi.

Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Contro l’ordinanza è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni..

Il Carnevale di Manfredonia si prepara così a entrare nel vivo, con un piano straordinario di viabilità pensato per coniugare festa e sicurezza.

A cura di Michele Solatia.