Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Carnevale Manfredonia. Apertura straordinaria Info Point Turistico – Piazzetta Mercato

INFO POINT TURISTICO MANFREDONIA Carnevale Manfredonia. Apertura straordinaria Info Point Turistico – Piazzetta Mercato

Al fine di offrire il supporto informativo a cittadini e visitatori nel corso delle iniziative legate al Carnevale.

Apertura straordinaria Info Point Turistico – Piazzetta Mercato

Apertura straordinaria Info Point Turistico – Piazzetta Mercato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
L’Associazione Turistica Pro Loco di Manfredonia comunica che garantirà gratuitamente l’apertura straordinaria dell’Info Point turistico presso Piazzetta Mercato, al fine di offrire il supporto informativo a cittadini e visitatori nel corso delle iniziative legate al Carnevale.

Orari di apertura al pubblico:
• Sabato 14: ore 9:30 – 12:30
• Domenica 15: ore 10:00 – 12:30 | 17:00 – 19:30
• Da lunedì a venerdì: ore 17:00 – 20:00
• Sabato 21: ore 10:00 – 12:30 | 17:00 – 19:30

Presso l’Info Point saranno distribuiti i programmi ufficiali degli eventi e fornite informazioni aggiornate in tempo reale, comprese quelle relative alle manifestazioni collaterali.

Servizio informativo “Pronto Carnevale”
Attivo per tutta la durata del Carnevale:
• 0884 / 939670
• WhatsApp 393 0207068

Un servizio a disposizione della comunità e dei visitatori, volto a favorire una migliore fruizione degli eventi e dell’offerta cittadina.

1 commenti su "Carnevale Manfredonia. Apertura straordinaria Info Point Turistico – Piazzetta Mercato"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO