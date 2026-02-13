L’Associazione Turistica Pro Loco di Manfredonia comunica che garantirà gratuitamente l’apertura straordinaria dell’Info Point turistico presso Piazzetta Mercato, al fine di offrire il supporto informativo a cittadini e visitatori nel corso delle iniziative legate al Carnevale.
Orari di apertura al pubblico:
• Sabato 14: ore 9:30 – 12:30
• Domenica 15: ore 10:00 – 12:30 | 17:00 – 19:30
• Da lunedì a venerdì: ore 17:00 – 20:00
• Sabato 21: ore 10:00 – 12:30 | 17:00 – 19:30
Presso l’Info Point saranno distribuiti i programmi ufficiali degli eventi e fornite informazioni aggiornate in tempo reale, comprese quelle relative alle manifestazioni collaterali.
Attivo per tutta la durata del Carnevale:
• 0884 / 939670
• WhatsApp 393 0207068
Un servizio a disposizione della comunità e dei visitatori, volto a favorire una migliore fruizione degli eventi e dell’offerta cittadina.
