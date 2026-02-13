Carpino, bando da 3,3 milioni per il centro storico: fondi PNRR contro il degrado abitativo

La Provincia di Foggia ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di diversi immobili nel centro abitato di Carpino, nell’ambito del programma PNRR – Missione 5, finalizzato al superamento degli insediamenti abusivi e al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

L’importo complessivo a base di gara ammonta a 3.396.742,79 euro oltre IVA, di cui oltre 2,1 milioni soggetti a ribasso, 1,03 milioni per costi della manodopera non ribassabili e oltre 220mila euro per oneri della sicurezza. La procedura è una gara aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le ore 8 del 2 marzo 2026, attraverso la piattaforma Appalti & Contratti della Provincia di Foggia. Il progetto rientra nei “Piani Urbani Integrati” finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU e mira a recuperare immobili nel centro cittadino per migliorare le condizioni abitative e contrastare fenomeni di marginalità sociale.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’architetto Marco Stefania del Comune di Carpino. L’intervento rappresenta uno dei più rilevanti investimenti pubblici nel territorio comunale degli ultimi anni, con un impatto significativo sia sul piano urbanistico sia su quello sociale.