Chiara Petrolini, le psichiatre: "Web suo principale interlocutore"

Prosegue davanti alla Corte d’Assise di Parma il processo a carico di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i propri due figli neonati a Traversetolo, nel Parmense. Nel corso dell’ultima udienza sono state ascoltate le perite nominate dal tribunale, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, che hanno illustrato le conclusioni della consulenza psichiatrica.

La relazione delle esperte

Secondo quanto emerso dall’elaborato peritale, la giovane si troverebbe in una condizione caratterizzata da isolamento relazionale, con una forte tendenza a utilizzare il web come principale strumento di confronto e ricerca di risposte. Una modalità che, secondo le specialiste, avrebbe svolto una funzione compensativa, permettendole di attenuare sensazioni di vergogna e disagio emotivo.

Le consulenti hanno evidenziato come la ragazza mostrerebbe una marcata difficoltà nella gestione delle emozioni, associata a una forte dipendenza dal giudizio degli altri e a una particolare sensibilità alle critiche. Elementi che, secondo le esperte, configurerebbero un quadro di immaturità personale.

Capacità di intendere e volere confermata

Nonostante tali fragilità, le perite hanno escluso che queste condizioni abbiano inciso sulla responsabilità penale dell’imputata. Dalla valutazione clinica non sarebbero emersi deficit cognitivi né disturbi di personalità tali da compromettere la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Laura Ghiringhelli ha inoltre sottolineato che la giovane si presenta come una persona con buone capacità cognitive e con un percorso di studi regolare, evidenziando anche la piena idoneità a partecipare consapevolmente al processo. La presenza costante alle udienze, secondo quanto riferito, rappresenterebbe un ulteriore indicatore della capacità dell’imputata di stare in giudizio.

Il procedimento giudiziario prosegue ora con l’esame degli ulteriori elementi probatori e delle testimonianze previste nel calendario processuale.

