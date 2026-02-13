Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Chiara Petrolini, le psichiatre: “Il suo principale interlocutore? E’ il web”

PERIZIA CHIARA Chiara Petrolini, le psichiatre: “Il suo principale interlocutore? E’ il web”

Le perite della Corte d'Assise di Parma confermano: "Nessun disturbo psichiatrico". Assente in aula l'imputata, presente invece l'ex e padre dei bambini

Chiara Petrolini, le psichiatre: "Web suo principale interlocutore"

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Prima pagina //

Prosegue davanti alla Corte d’Assise di Parma il processo a carico di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i propri due figli neonati a Traversetolo, nel Parmense. Nel corso dell’ultima udienza sono state ascoltate le perite nominate dal tribunale, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, che hanno illustrato le conclusioni della consulenza psichiatrica.

La relazione delle esperte

Secondo quanto emerso dall’elaborato peritale, la giovane si troverebbe in una condizione caratterizzata da isolamento relazionale, con una forte tendenza a utilizzare il web come principale strumento di confronto e ricerca di risposte. Una modalità che, secondo le specialiste, avrebbe svolto una funzione compensativa, permettendole di attenuare sensazioni di vergogna e disagio emotivo.

Le consulenti hanno evidenziato come la ragazza mostrerebbe una marcata difficoltà nella gestione delle emozioni, associata a una forte dipendenza dal giudizio degli altri e a una particolare sensibilità alle critiche. Elementi che, secondo le esperte, configurerebbero un quadro di immaturità personale.

Capacità di intendere e volere confermata

Nonostante tali fragilità, le perite hanno escluso che queste condizioni abbiano inciso sulla responsabilità penale dell’imputata. Dalla valutazione clinica non sarebbero emersi deficit cognitivi né disturbi di personalità tali da compromettere la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Laura Ghiringhelli ha inoltre sottolineato che la giovane si presenta come una persona con buone capacità cognitive e con un percorso di studi regolare, evidenziando anche la piena idoneità a partecipare consapevolmente al processo. La presenza costante alle udienze, secondo quanto riferito, rappresenterebbe un ulteriore indicatore della capacità dell’imputata di stare in giudizio.

Il procedimento giudiziario prosegue ora con l’esame degli ulteriori elementi probatori e delle testimonianze previste nel calendario processuale.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO