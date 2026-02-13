Prende il via Dialoghi di Democrazia, un ciclo di incontri dedicati all’approfondimento dei temi centrali della vita pubblica e istituzionale del Paese partendo dall’occhio attento dei Monti Dauni. Il primo appuntamento, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Polifunzionale di Rocchetta Sant’Antonio, sarà dedicato al tema “Referendum Giustizia: le tesi del NO”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto serio e qualificato sui temi della giustizia e della democrazia, per comprendere più a fondo le ragioni del NO e promuovere un dibattito informato, consapevole e partecipato.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello. Seguiranno gli interventi della Dr.ssa Miriam Lapalorcia, Pubblico Ministero e del Dr. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Aggiungeranno un importante contributo al dibattito gli interventi di Virgilio Caivano, autore di Radice Meridionale e Antonio Russo, Presidente della Fondazione ACLI nazionale. A moderare il dibattito sarà il giornalista Andrea Gisoldi, che guiderà il confronto tra i relatori e il pubblico presente. L’evento è organizzato dall’ASD “Culturale LiberaMente” APS, che con questa iniziativa intende contribuire alla crescita di uno spazio pubblico di dialogo e approfondimento sui temi di maggiore attualità istituzionale. «Crediamo profondamente nel valore del dialogo come strumento di crescita democratica – dichiara il Presidente dell’ASD “Culturale LiberaMente” APS, Gabriele Mastromatteo –. In un tempo in cui il confronto pubblico rischia spesso di ridursi a contrapposizione, vogliamo creare spazi in cui le persone possano ascoltare, informarsi e formarsi un’opinione consapevole. Dialoghi di Democrazia nasce proprio con questa finalità: promuovere partecipazione, responsabilità e cultura istituzionale».