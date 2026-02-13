Edizione n° 5976

Home // Cronaca // Danneggiano il “concertino” nella villa comunale di Lucera: denunciati cinque minorenni

VILLA LUCERA Danneggiano il “concertino” nella villa comunale di Lucera: denunciati cinque minorenni

L’episodio risale alla sera del 18 gennaio. I giovani sono stati rintracciati grazie all’attività congiunta della polizia locale e dei carabinieri

Danneggiano il “concertino” nella villa comunale di Lucera: denunciati cinque minorenni

Danneggiano il “concertino” nella villa comunale di Lucera: denunciati cinque minorenni - ph ansa puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // cronaca //

FOGGIA – 13 febbraio 2026 – Cinque minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati identificati e denunciati per aver danneggiato il “concertino”, monumento storico e musicale situato al centro della villa comunale – Parco della Rimembranza – di Lucera.

L’episodio risale alla sera del 18 gennaio. I giovani sono stati rintracciati grazie all’attività congiunta della polizia locale e dei carabinieri, che si sono avvalsi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica installati nell’area.

Secondo quanto si apprende, ai genitori dei ragazzi sarà richiesto il risarcimento delle spese necessarie per il ripristino dell’opera, simbolo identitario per la comunità lucerina e punto di aggregazione all’interno della villa comunale.

“L’episodio ha suscitato profonda amarezza nella comunità – fanno sapere dal comando della polizia locale – colpita nel cuore da un gesto che ha interessato un’opera simbolica per i cittadini lucerini. Tuttavia, l’efficacia dell’azione investigativa rappresenta un segnale chiaro: la collaborazione tra istituzioni, scuola e forze dell’ordine, unita all’impiego di strumenti tecnologici adeguati, costituisce un presidio concreto di tutela del patrimonio pubblico”.

L’accaduto riaccende l’attenzione sulla necessità di educare al rispetto dei beni comuni, patrimonio condiviso che rappresenta memoria e identità dei territori.

Fonte: ANSA Puglia

LASCIA UN COMMENTO