13 Febbraio 2026 - ore  09:35

13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Home // Cronaca // Deepfake porn a Foggia, la giovane Arianna: “Violata la mia dignità. Le donne denuncino”

ARIANNA FOGGIA Deepfake porn a Foggia, la giovane Arianna: “Violata la mia dignità. Le donne denuncino”

Studentessa foggiana dopo l’arresto del presunto persecutore: “Sono sollevata, ho ritrovato un po’ di serenità”

Foggia. Arianna vittima di revenge porn, la mamma a Storie Italiane su RAI1 “Purtroppo ci sono altre foto di mia figlia in giro (3)

Foggia. Arianna vittima di revenge porn, la mamma a Storie Italiane su RAI1 - SCREENSHOOT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – 13 febbraio 2026 – “Per me e la mia famiglia questo arresto rappresenta un sollievo. Un barlume di speranza dopo mesi davvero tanto difficili. Sono contenta, sollevata. Ho ritrovato un po’ di serenità”.

A parlare all’ANSA è la studentessa foggiana vittima di atti persecutori, dopo che questa mattina la polizia ha individuato e posto agli arresti domiciliari il presunto responsabile: un 19enne, suo ex compagno di scuola.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe affisso in città fotomontaggi raffiguranti il volto della ragazza sovrapposto alle parti intime di altri corpi femminili. Non solo: per elaborare le frasi offensive da accompagnare alle immagini, avrebbe fatto ricorso anche all’intelligenza artificiale.

“Ho frequentato dall’asilo nido alle scuole medie la stessa classe con la persona oggi arrestata – racconta la giovane –. Ci conoscevamo. In prima media fui vittima di atti di bullismo da parte sua. Non so perché lo abbia fatto”.

Le parole che hanno accompagnato i fotomontaggi sono state per lei un ulteriore colpo. “Tutte mi hanno ferito, ma la peggiore è stata quella in cui mi definiva ‘una ragazza facile’. Mi ha lasciata spiazzata perché io non sono mai stata quel tipo di persona. È una frase che ha leso in particolar modo la mia dignità di donna, di persona”.

La studentessa lancia anche un messaggio sull’uso delle nuove tecnologie: “L’intelligenza artificiale è un’arma a doppio taglio. Da un lato è uno strumento utile in diversi casi, dall’altro può creare enormi danni”.

Infine, un appello rivolto alle donne che vivono situazioni simili: “Raccomando di denunciare. Sembrano momenti infiniti, difficilissimi, insuperabili ma la luce in fondo al tunnel si intravede sempre. In questi lunghi mesi ho accumulato tanta forza”.

Un caso che riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza digitale e della tutela della dignità personale, soprattutto quando le nuove tecnologie vengono utilizzate per colpire e umiliare. Lo riporta l’ANSA Puglia.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

LASCIA UN COMMENTO