Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico

Si apre una nuova fase giudiziaria nel caso della morte di Elisa Rossi, la docente 51enne deceduta tra il 2 e il 3 giugno 2023 nelle acque di Marina di Ravenna. Il giudice dell’udienza preliminare Janos Barlotti ha disposto il rinvio a giudizio per due imputati con l’accusa di omicidio colposo: il presidente del Ravenna Yacht Club e la responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il processo inizierà a maggio davanti al giudice monocratico. In aula si costituiranno parte civile i familiari della vittima.

La decisione arriva al termine di un percorso complesso e segnato da posizioni divergenti tra Procura e ufficio Gip. Il pubblico ministero Silvia Ziniti aveva ribadito la richiesta di non luogo a procedere, in linea con la precedente istanza di archiviazione. Una linea però superata dalla scelta del giudice, che ha ritenuto necessario un approfondimento dibattimentale. Determinante era stata, in precedenza, l’ordinanza del Gip Corrado Schiaretti, che aveva respinto l’archiviazione imponendo l’imputazione coatta.

Al centro dell’accusa vi sono due presunte criticità strutturali presenti sul pontile, ritenute potenzialmente decisive nella dinamica della caduta. La prima riguarda una sporgenza del solaio della struttura bar, collocata a circa un metro e mezzo di altezza, che avrebbe rappresentato un ostacolo insidioso. La seconda è una fioriera sistemata vicino al bordo della banchina che, anziché costituire una protezione, avrebbe generato un “effetto catapulta” favorendo la caduta in mare.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero ricostruito gli ultimi istanti della donna. Dopo essere scesa dalla barca per fumare una sigaretta, si sarebbe chinata verso la fioriera, probabilmente per spegnere il mozzicone. In quel momento avrebbe urtato la fronte contro il solaio, perdendo l’equilibrio e precipitando in acqua. Il corpo fu ritrovato circa tre ore dopo.

Un elemento ritenuto centrale dagli inquirenti riguarda la destinazione dell’area: quel tratto di banchina non era adibito all’attracco e, secondo l’accusa, l’assenza di adeguate protezioni non poteva essere considerata un rischio accettabile per la sicurezza dei soci e dei frequentatori del circolo nautico.

Lo riporta leggo.it.