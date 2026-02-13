Edizione n° 5976

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Home // Prima pagina // Finta babysitter tenta di portare via una bimba. Segnalazione analoga ai Colli Portuensi: "Aveva la foto sul cellulare"

MONTEVERDE FINTA BABYSITTER Finta babysitter tenta di portare via una bimba. Segnalazione analoga ai Colli Portuensi: “Aveva la foto sul cellulare”

A sventare il tentativo, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata la prontezza di un’insegnante: la maestra, insospettita, avrebbe chiesto direttamente alla bimba se conoscesse quella donna.

Finta babysitter tenta di portare via una bimba - PH LEGGO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Prima pagina //

ROMA – Paura e allarme tra le famiglie nel quadrante sud-ovest della Capitale, dove una donna – descritta come straniera – avrebbe tentato in due occasioni di prelevare una bambina all’interno di scuole dell’infanzia. L’episodio più recente sarebbe avvenuto mercoledì mattina nel quartiere Monteverde, quando la donna sarebbe entrata in una classe sostenendo di dover portare via una piccola e mostrando una fotografia della bambina sul proprio smartphone.

A sventare il tentativo, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata la prontezza di un’insegnante: la maestra, insospettita, avrebbe chiesto direttamente alla bimba se conoscesse quella donna. Di fronte alla risposta negativa, la presunta finta babysitter avrebbe interrotto l’azione e si sarebbe allontanata.

Subito dopo, la scuola avrebbe contattato i genitori e quindi le forze dell’ordine. Agli investigatori sarebbe stato fornito un identikit utile per le ricerche. Un dettaglio, però, rende l’intera vicenda ancora più inquietante: la donna non avrebbe agito a caso, ma avrebbe puntato una bambina precisa, avendone già l’immagine sul telefono.

A rafforzare i sospetti, il racconto della nonna della piccola: la donna, riconosciuta dall’identikit, avrebbe avvicinato in precedenza lei e la nipote, facendo complimenti alla bambina e chiedendone il nome. Un comportamento che, all’epoca, poteva sembrare solo insistente, ma che oggi viene riletto con preoccupazione.

Quando i genitori sono arrivati a scuola, la situazione è apparsa subito chiara: quella donna era una perfetta sconosciuta. “Non abbiamo una babysitter”, avrebbero spiegato, escludendo qualsiasi equivoco legato a deleghe o incarichi. Ora l’obiettivo è rintracciare la donna e capire come sia entrata in possesso della foto: un’immagine scattata nei pressi della scuola? Recuperata dai social? O ottenuta in altro modo?

Nel quartiere, intanto, si parla anche di un fatto simile avvenuto “nello stesso periodo” alla scuola dell’infanzia “Lola Di Stefano”, in zona Colli Portuensi. La vicenda, rilanciata anche in ambito politico, viene seguita con attenzione dagli inquirenti. L’episodio ha innescato un tam tam immediato tra le famiglie: nel giro di poche ore, nelle chat dei genitori si sono moltiplicati avvisi e messaggi con l’invito alla massima prudenza. Diverse segnalazioni sarebbero state inoltrate anche ad altre scuole del territorio. Informato anche il Municipio XII.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha elogiato la prontezza del personale scolastico e richiamato le regole: i bambini della scuola dell’infanzia, ha ricordato, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persone formalmente delegate, escludendo di fatto ogni possibilità di “uscita autonoma”. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e, soprattutto, per identificare la donna e verificare se vi siano altri episodi collegati.

Lo riporta leggo.it

