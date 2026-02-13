Dopo quattro sconfitte consecutive, il Foggia cerca una svolta. Domani allo Zaccheria i rossoneri ospitano l’Atalanta U23, avversario che il tecnico Vincenzo Cangelosi definisce “molto organizzato, con tanti talenti e giocatori che possono ambire a categorie superiori”. “Tutte le partite sono importanti – spiega l’allenatore –. Non abbiamo grandi margini di errore: dobbiamo correggere situazioni che si sono ripetute troppo spesso ultimamente e sfruttare meglio ciò che facciamo”.

Cangelosi commenta anche la decisione dei tifosi e il tema delle seconde squadre: “Rispetto la scelta dei tifosi. Quasi tutte le tifoserie di Serie C contestano questa situazione perché temono che, alla lunga, possano diminuire le piazze nel campionato per agevolare i programmi delle squadre di A. Dipende da come vengono fatte: possono servire se composte da tanti italiani, ma spesso questo non avviene. Noi dobbiamo attenerci a ciò che decide la Federazione e pensare a giocare”.

Il ko con il Picerno: “Contraccolpo psicologico dopo il gol”

Sull’ultima gara: “La squadra è in grado di giocare e sviluppare, poi in alcuni momenti la componente psicologica incide tanto. Quando una squadra reduce da risultati negativi subisce gol, ha questo calo. Nel secondo tempo la partita è stata equilibrata e un pari sarebbe stato più giusto. Abbiamo sofferto sulla fascia destra, ma gli avversari non hanno costruito tante situazioni”.

Nell’azione decisiva, aggiunge, “abbiamo perso i riferimenti salendo e poi siamo andati in difficoltà perché abbiamo subìto il contraccolpo psicologico”.

“Ho avuto poco tempo per sviluppare ciò che avevo in mente perché abbiamo avuto diversi problemi con alcuni assenti per febbre. Con quei pochi rimasti abbiamo provato qualcosa”. E sugli indisponibili: “Sicuramente non ci saranno Buttaro, D’Amico e Liguori. Mi auguro di rivederne qualcuno, almeno in parte, la prossima settimana. Domani valuteremo chi potremo recuperare”. Il tecnico insiste sul tema del gioco: “Ho chiesto alla squadra di essere più ordinata. Ho seguito il Foggia in diverse occasioni e a mio avviso c’era troppa frenesia. Corriamo tantissimo, ma è inutile farlo senza profitto. Quando abbiamo subìto il gol è subentrata una specie di ansia da sconfitta: dobbiamo eliminarla”.

“I tifosi sono preoccupati, è normale che il pubblico fischi se ciò che vede in campo non gli piace. Ciò che conta – e qui i tifosi l’hanno sempre fatto – è che ci incitino durante la partita”. Lo riporta tuttocalciopuglia.com.