Foggia, dopo quasi 3 anni la biblioteca “Magna Capitana” ancora chiusa: sconcerto e indignazione tra i cittadini

Il mondo della cultura sotto shock a Foggia. La seconda biblioteca più grande del “Mezzogiorno” è chiusa da 3 anni. Davanti all’ingresso, su una carta consumata che nessuno si è preoccupato nemmeno di aggiornare, si legge: “Chiuso per lavori urgenti di manutenzione straordinaria”. Vaghe le spiegazioni delle istituzioni alla cittadinanza in tutto questo tempo. La Regione Puglia aveva annunciato la riapertura a gennaio 2026. Delusione, indignazione e sconcerto nella “Città del Tavoliere” e in tutta la Capitanata.

di Giuseppe Zingarelli

La chiusura prolungata della Biblioteca “Magna Capitana”, dopo Napoli secondo polo culturale più grande e più importante del Meridione d’Italia, continua a tenere sotto scacco Foggia, moltiplicando disagi, difficoltà, perplessità e malumori non solo dei cittadini del capoluogo daunio e dell’intera Capitanata, ma anche dei moltissimi utenti, studiosi e ricercatori che, provenienti da fuori regione, utilizzano costantemente la preziosa infrastruttura. L’ultimo giorno di apertura di uno dei “gioielli” del sapere nazionale risale al 4 agosto 2023. Dalle ore 19.00 di quell’afoso e assolato pomeriggio estivo, gli ingressi dell’importante e maestoso presidio culturale, ubicati in Viale Michelangelo 1, non sono stati più riaperti al pubblico. Da quel pomeriggio a oggi sono trascorsi circa 1.155 giorni. Di riapertura, però, non se ne parla.

Circa quattro mesi fa, una nota congiunta dell’ex assessora alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, e del direttore generale di ASSET, Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Raffaele Sannicandro, delineava il percorso definitivo per la riapertura del preziosissimo presidio culturale, fondamentale per la città di Foggia, l’intera Capitanata e il Meridione d’Italia. La Regione Puglia comunicava di aver stanziato le risorse necessarie per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, precisamente 1.476.726 euro, per sviluppare e rendere esecutivo un progetto di completo adeguamento della predetta infrastruttura alla normativa antincendio che, di fatto, ha ottenuto il parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia.

L’intervento, gestito da ASSET, includeva una prima fase di urgenti lavori da espletare riguardanti, in primis, l’impianto di rilevazione incendi, conclusa a ottobre 2023, e una successiva fase di progettazione per l’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio alle normative di sicurezza attuali.

È da ricordare che la nuova sede della biblioteca provinciale di Foggia, istituita nel 1937, fu realizzata agli inizi degli anni ’70 e inaugurata il 5 ottobre 1974. All’epoca un esempio di avanguardia per attrezzature e servizi. Oggi il plesso ha conservato il suo fascino. Conta oltre 250mila volumi, di cui quasi 16mila libri antichi, oltre 1.700 testate, 4.000 carteggi, 412 manoscritti, 3.000 fotografie, 33mila manifesti cinematografici, quasi 5.000 dischi in vinile, oltre 3.200 CD musicali, prevalentemente di musica classica e in parte di jazz, e 3.400 audiovisivi.

Una determina dirigenziale, precisamente la numero 129, pubblicata sull’Albo pretorio ASSET, ha avviato le procedure per la selezione dell’operatore economico che avrebbe dovuto realizzare i lavori, con l’obiettivo di concludere la gara entro ottobre 2024. Dunque, grazie a un’interlocuzione costante e costruttiva con il Comando dei Vigili del Fuoco del capoluogo daunio, il percorso per la riapertura dell’infrastruttura, di fatto, risulta tracciato.

Si attendeva con ansia l’agognata riapertura della struttura a gennaio 2026. Ma così non è stato. Una data chiara, netta, precisa. Ancora una volta Foggia e la Capitanata sono rimaste deluse dalla mancata riapertura. Ora si chiede trasparenza.

I primi lavori di manutenzione, di fatto supportati dallo stanziamento di oltre 200mila euro, subirono interruzioni. Nel resoconto del Comitato per la riapertura della biblioteca, istituito a Foggia ormai da due anni, si afferma che la politica non può più sfuggire ai suoi impegni e deve assumersi tutte le responsabilità per quanto sta avvenendo.

Nonostante sit-in di protesta e nutriti volantinaggi davanti a scuole e università, i cittadini di Foggia e della provincia, sempre più delusi e amareggiati, stanno continuando ad affiancare e sostenere gli sforzi del Comitato per cercare di giungere alla riapertura del presidio che, da decenni, funge anche da luogo di forte socialità e aggregazione.

Il Comitato per la riapertura dell’infrastruttura rimarca gli “assordanti” silenzi e l’inerzia delle istituzioni che, al contrario, avrebbero dovuto chiarire anzitempo i motivi dei ritardi nella riapertura dell’imponente plesso culturale.

Da una parte, qualcuno ha legittimamente sostenuto che la storia della “Magna Capitana” non può e non deve essere solo una storia di lamentele e lagnanze, in quanto sarebbe stata chiusa per effettive e rilevanti criticità strutturali e, conseguentemente, anche per assicurare l’incolumità dei dipendenti e dell’utenza. Dall’altra, comprensibilmente, si attendono chiarimenti: a che punto sono giunti i lavori di messa in sicurezza della biblioteca?

Eppure si era parlato di una data certa per la riapertura: 30 dicembre 2025. Una seconda data improcrastinabile, fissata dalla Regione Puglia, che aveva confermato di aver elaborato un preciso cronoprogramma, parlava di gennaio 2026, assicurando la riapertura della gran parte delle aree destinate al pubblico, incluse le sale di lettura, consultazione e prestito di testi e riviste.

A marzo 2026, data altrettanto improcrastinabile, sarebbe stata fissata la definitiva ultimazione dei lavori, che dovrebbero interessare tutte le aree non accessibili al pubblico, come depositi e archivi situati al piano seminterrato.

Nel frattempo, gli interrogativi e le perplessità da parte di molti cittadini si amplificano. La Regione Puglia è consapevole dei disagi generati dalla chiusura prolungata di una struttura d’eccellenza della Capitanata? Si rende conto che non restituire in tempi certi a Foggia, alla Puglia e al “Mezzogiorno” un’infrastruttura che ha un immenso valore, non solo culturale, ma anche sociale e civile, sta peggiorando la qualità della vita di una città e di un territorio già in grande difficoltà sociale? La Regione Puglia è consapevole di star danneggiando anche se stessa? È consapevole che un’interruzione di pubblico servizio sta provocando notevoli inconvenienti e “turbamenti” all’attività di studenti, ricercatori e studiosi, nel non permettere loro di accedere all’inestimabile patrimonio librario ivi custodito? La Regione Puglia è consapevole di aver chiuso il secondo polo culturale più importante del Sud Italia che, invece, dovrebbe essere sempre più valorizzato a beneficio del sapere e della cultura italiana?

Per il Comitato cittadino, ogni giorno di ritardo nel riaprire l’accesso al gigantesco “patrimonio” culturale custodito a Foggia sta evidenziando non solo il venir meno del senso di responsabilità delle istituzioni verso la collettività locale, ma, al contempo, sta compromettendo ulteriormente la fiducia di molti foggiani verso la politica locale e i politici di Via Gentile.

La conferma di questo “black-out” giunge anche dall’avvocato Mario Nobile, presidente del Comitato per la riapertura della “Magna Capitana”: “La biblioteca è uno spazio di vita, uno spazio dinamico per la crescita individuale e collettiva. È condivisione e trasmissione di conoscenze letterarie, scientifiche e filosofiche. È il luogo dove ogni cittadino ha pari accesso alla conoscenza. La nostra biblioteca rappresenta il fiore all’occhiello non solo di un’intera città, Foggia, e di tutta la Capitanata, ma, di fatto, è un gioiello anche per la Puglia e il Sud Italia. La cultura è vitale per un territorio. In questi due anni ci siamo attivati e abbiamo posto in essere una serie di importanti iniziative per cercare di venire a capo di questa chiusura prolungata. Una chiusura che ci amareggia e ci sconforta. Decisamente la biblioteca chiusa lede la qualità della vita di una collettività. È una vergogna per un capoluogo di provincia avere una cattedrale nel deserto chiusa da quasi tre anni. Ciò che mi amareggia ancor più è sapere che, per quanto mi risulta, non vi è stata nessuna presa di posizione sulla questione da parte dell’amministrazione comunale locale. Segno che, evidentemente, per il Comune di Foggia il problema della chiusura del luogo simbolo della cultura di Capitanata non è poi così importante come io pensavo fosse. La politica si assuma le sue responsabilità se vuole essere credibile”.