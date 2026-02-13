Edizione n° 5976

Home // Foggia // Foggia, lavori alla sede della Polizia Locale: costituito il gruppo per gli incentivi tecnici

INTERVENTI Foggia, lavori alla sede della Polizia Locale: costituito il gruppo per gli incentivi tecnici

L’intervento, dal valore complessivo di 470mila euro, prevede lavori per 402.071 euro tra opere e oneri della sicurezza

Foggia, lavori alla sede della Polizia Locale: costituito il gruppo per gli incentivi tecnici

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha formalizzato la costituzione del gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi tecnici relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione delle nuove recinzioni presso la sede della Polizia Locale di via Manfredi e il distaccamento del Nodo Intermodale. L’intervento, dal valore complessivo di 470mila euro, prevede lavori per 402.071 euro tra opere e oneri della sicurezza, oltre a somme a disposizione dell’amministrazione.

Tra le opere previste figurano: demolizioni e rifacimento delle recinzioni, realizzazione di nuovi cancelli scorrevoli automatizzati, impianti di videosorveglianza, ampliamento con spogliatoi e bagni, sistemazione delle aree esterne.
Con l’atto dirigenziale è stata attivata la ripartizione degli incentivi previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, pari al 2% dell’importo lavori, per un totale di 8.041,42 euro.

L’80% della somma sarà destinato al personale interno impegnato nelle funzioni tecniche, mentre il 20% verrà riservato alle finalità previste dal regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 278/2025. Responsabile Unico del Progetto è il geom. Carmelo Fredella.

