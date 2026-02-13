Foggia, lavori alla sede della Polizia Locale: costituito il gruppo per gli incentivi tecnici

Il Comune di Foggia ha formalizzato la costituzione del gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi tecnici relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione delle nuove recinzioni presso la sede della Polizia Locale di via Manfredi e il distaccamento del Nodo Intermodale. L’intervento, dal valore complessivo di 470mila euro, prevede lavori per 402.071 euro tra opere e oneri della sicurezza, oltre a somme a disposizione dell’amministrazione.

Tra le opere previste figurano: demolizioni e rifacimento delle recinzioni, realizzazione di nuovi cancelli scorrevoli automatizzati, impianti di videosorveglianza, ampliamento con spogliatoi e bagni, sistemazione delle aree esterne.

Con l’atto dirigenziale è stata attivata la ripartizione degli incentivi previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, pari al 2% dell’importo lavori, per un totale di 8.041,42 euro.

L’80% della somma sarà destinato al personale interno impegnato nelle funzioni tecniche, mentre il 20% verrà riservato alle finalità previste dal regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 278/2025. Responsabile Unico del Progetto è il geom. Carmelo Fredella.