Foggia, una giornata nel market delle auto rubate. «Vuoi la macchina? Passa tra due ore»

STORNARELLA (Foggia) — «Che vi serve?». Il ragazzo si avvicina con passo rapido: è il filtro, il “triage” di un’autodemolizione affacciata sulla Statale 16, nell’Ofantino, poco dopo Stornarella. Qui, nel cuore del Foggiano, c’è un enorme emporio di pezzi d’auto: un luna park di ricambi che nasce da un’altra filiera, parallela e invisibile, alimentata dalle vetture rubate nel corridoio criminale che si estende da San Severo a Canosa.

Per giustificare la presenza, la risposta è prudente: «Ci servirebbero ammortizzatori e sospensioni del monovolume». Lui storce il naso, come un cameriere che dubita di avere ancora limoncello in frigo. Attorno, infatti, il campionario racconta un’altra clientela: BMW, Mercedes, Audi — modelli che da listino superano spesso i cinquantamila euro — e poi utilitarie, city car, i “classici” che vanno a ruba, in tutti i sensi.

Non è un dettaglio. Foggia è una delle province dove assicurare un’auto può diventare un’impresa: tariffe altissime anche per vetture comuni, preventivi che non arrivano, pratiche che si arenano. «Riceviamo molte lamentele — spiegano da uno sportello di tutela consumatori — perché alcune compagnie considerano antieconomico assicurare mezzi a rischio o sostenere i costi legati ai furti». In un territorio dove il tempo medio di un furto d’auto viene indicato come rapidissimo, i “discount” della rottamazione prosperano.

Il 28 novembre 2025, durante la proiezione di Oi vita mia di Pio e Amedeo, nel parcheggio della Città del Cinema di Foggia, spariscono quindici auto. La notizia circola sottovoce, ma le denunce intasano gli uffici e la realtà si impone comunque: qui il furto non è eccezione, è scenario.

E quando il furto si ripete, si ripete anche la catena che lo segue. Un frequentatore abituale di un’autodemolizione tra Borgo Mezzanone e l’area del Centro di accoglienza racconta un meccanismo noto e temuto: il cosiddetto “cavallo di ritorno”. «Rubano un’auto e dopo poco attorno al proprietario iniziano a girare emissari — dice —. Non sempre sono i responsabili diretti: spesso sono intermediari pronti a guadagnare qualcosa mettendo in contatto chi ha subito il furto con chi lo ha commesso».

La domanda d’esordio è quasi sempre la stessa: «Ci tieni veramente?». Se la risposta è sì, la trattativa sale di livello. Il primo contatto lascia spazio a figure più “presentabili”: «Arriva un uomo di mezz’età, ben vestito, uno che sa parlare. Serve a far capire che la vicenda sta salendo di quota». Non si presenta mai come portavoce dei “nuovi proprietari”, ma — spiega la fonte — può decidere se l’auto sarà riscattata o smontata.

È un contabile del crimine, un “risolutore” dai modi affabili. Apre un taccuino e snocciola tariffe come fossero quotazioni: da mille a tremila euro per le utilitarie; tra tremila e cinquemila per berline e SUV; fino a diecimila per vetture di fascia alta. «Il margine di trattativa è minimo — racconta —: prendere o lasciare». Se il proprietario cede, il copione si chiude con una frase asciutta: «Sì, c’è ancora. È intera. Passa tra due ore, porta i contanti».

Tutto quello che non viene “riscattato” imbocca l’ultima curva: finisce nei cimiteri di auto cannibalizzate. Qui le vetture vengono spogliate con metodo, pezzo dopo pezzo: braccetti, motori, frizioni, dischi e pastiglie, radiatori, cambi. Il catalogo è ampio, la logistica efficiente, la promessa è rapida: in alcuni casi consegna, in altri ordinazione. Un e-commerce ante litteram, con una particolarità: prima crea il problema, poi offre la soluzione.

Nel 2025 — tra carabinieri, polizia e guardia di finanza — diverse strutture sono state chiuse o sequestrate nella provincia, e il confine tra autorizzato e abusivo resta difficile da tracciare sul terreno. Quello che si vede, invece, è l’effetto sociale: un territorio dove la violenza non è solo il furto, ma l’umiliazione successiva. «Ricomprare ciò che è tuo — conclude il testimone — è una delle forme più crudeli di violenza».

All’uscita dall’autodemolizione, la risposta dell’addetto è sbrigativa: «Ammortizzatori e sospensioni per quel monovolume non li abbiamo. Però, se vuole, li ordiniamo: domani li facciamo trovare». È la normalità di un mercato che si muove tra rottami e contanti, dove ogni pezzo sembra avere un prezzo — e ogni prezzo racconta un furto.

