STORNARELLA (Foggia) — «Che vi serve?». Il ragazzo si avvicina con passo rapido: è il filtro, il “triage” di un’autodemolizione affacciata sulla Statale 16, nell’Ofantino, poco dopo Stornarella. Qui, nel cuore del Foggiano, c’è un enorme emporio di pezzi d’auto: un luna park di ricambi che nasce da un’altra filiera, parallela e invisibile, alimentata dalle vetture rubate nel corridoio criminale che si estende da San Severo a Canosa.
Per giustificare la presenza, la risposta è prudente: «Ci servirebbero ammortizzatori e sospensioni del monovolume». Lui storce il naso, come un cameriere che dubita di avere ancora limoncello in frigo. Attorno, infatti, il campionario racconta un’altra clientela: BMW, Mercedes, Audi — modelli che da listino superano spesso i cinquantamila euro — e poi utilitarie, city car, i “classici” che vanno a ruba, in tutti i sensi.
Non è un dettaglio. Foggia è una delle province dove assicurare un’auto può diventare un’impresa: tariffe altissime anche per vetture comuni, preventivi che non arrivano, pratiche che si arenano. «Riceviamo molte lamentele — spiegano da uno sportello di tutela consumatori — perché alcune compagnie considerano antieconomico assicurare mezzi a rischio o sostenere i costi legati ai furti». In un territorio dove il tempo medio di un furto d’auto viene indicato come rapidissimo, i “discount” della rottamazione prosperano.
Il 28 novembre 2025, durante la proiezione di Oi vita mia di Pio e Amedeo, nel parcheggio della Città del Cinema di Foggia, spariscono quindici auto. La notizia circola sottovoce, ma le denunce intasano gli uffici e la realtà si impone comunque: qui il furto non è eccezione, è scenario.
E quando il furto si ripete, si ripete anche la catena che lo segue. Un frequentatore abituale di un’autodemolizione tra Borgo Mezzanone e l’area del Centro di accoglienza racconta un meccanismo noto e temuto: il cosiddetto “cavallo di ritorno”. «Rubano un’auto e dopo poco attorno al proprietario iniziano a girare emissari — dice —. Non sempre sono i responsabili diretti: spesso sono intermediari pronti a guadagnare qualcosa mettendo in contatto chi ha subito il furto con chi lo ha commesso».
La domanda d’esordio è quasi sempre la stessa: «Ci tieni veramente?». Se la risposta è sì, la trattativa sale di livello. Il primo contatto lascia spazio a figure più “presentabili”: «Arriva un uomo di mezz’età, ben vestito, uno che sa parlare. Serve a far capire che la vicenda sta salendo di quota». Non si presenta mai come portavoce dei “nuovi proprietari”, ma — spiega la fonte — può decidere se l’auto sarà riscattata o smontata.
È un contabile del crimine, un “risolutore” dai modi affabili. Apre un taccuino e snocciola tariffe come fossero quotazioni: da mille a tremila euro per le utilitarie; tra tremila e cinquemila per berline e SUV; fino a diecimila per vetture di fascia alta. «Il margine di trattativa è minimo — racconta —: prendere o lasciare». Se il proprietario cede, il copione si chiude con una frase asciutta: «Sì, c’è ancora. È intera. Passa tra due ore, porta i contanti».
Tutto quello che non viene “riscattato” imbocca l’ultima curva: finisce nei cimiteri di auto cannibalizzate. Qui le vetture vengono spogliate con metodo, pezzo dopo pezzo: braccetti, motori, frizioni, dischi e pastiglie, radiatori, cambi. Il catalogo è ampio, la logistica efficiente, la promessa è rapida: in alcuni casi consegna, in altri ordinazione. Un e-commerce ante litteram, con una particolarità: prima crea il problema, poi offre la soluzione.
Nel 2025 — tra carabinieri, polizia e guardia di finanza — diverse strutture sono state chiuse o sequestrate nella provincia, e il confine tra autorizzato e abusivo resta difficile da tracciare sul terreno. Quello che si vede, invece, è l’effetto sociale: un territorio dove la violenza non è solo il furto, ma l’umiliazione successiva. «Ricomprare ciò che è tuo — conclude il testimone — è una delle forme più crudeli di violenza».
All’uscita dall’autodemolizione, la risposta dell’addetto è sbrigativa: «Ammortizzatori e sospensioni per quel monovolume non li abbiamo. Però, se vuole, li ordiniamo: domani li facciamo trovare». È la normalità di un mercato che si muove tra rottami e contanti, dove ogni pezzo sembra avere un prezzo — e ogni prezzo racconta un furto.
Mi sa che Foggia faccia un pò da centro di rifornimento e che i pezzi rubati finiscano poi in tutta “itaglia”. Se posso suggerire, ricordatevi sempre di citare il fatto che uno dei metodi preferiti dai ricettatori per ripulire i componenti rubati, è la vendita online. Nonostante i servizi che Striscia la Notizia ha dedicato al fenomeno (vuoi forse per il calo di ascolti), mi capita spesso di parlare con persone che nulla sanno quando si citano le auto cannibalizzate. A volte nelle trasmissioni televisive dedicate alla cronaca si parla per 30 minuti dei cappottini dei cani, ma di questo argomento pare non ci sia molto interesse (anche da parte dei telegiornali nazionali).