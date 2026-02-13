"Fotomontaggi" e frase offensive a coetanea. Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia

La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina, 13 febbraio, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 19enne, indagato per atti persecutori. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura e notificato dagli agenti della Squadra Mobile.

L’inchiesta nasce dalla querela presentata il 31 luglio 2025 da una giovane donna. La ragazza ha denunciato la comparsa, a partire da giugno, di immagini affisse in città – in particolare nei pressi dell’Istituto scolastico “Lanza” – in cui il suo volto sarebbe stato sovrapposto, tramite fotomontaggio, al corpo di un’altra donna, con l’aggiunta di frasi volgari e diffamatorie. Secondo quanto ricostruito, i materiali avrebbero iniziato a circolare in più zone di Foggia dal mese di luglio, causando nella vittima un forte stato di ansia e preoccupazione.

\. Gli investigatori hanno effettuato perquisizioni e sequestrato dispositivi informatici nella disponibilità dell’indagato, sottoponendoli a successive analisi tecniche.

Tra gli elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti, viene indicato il ritrovamento – all’interno dei dispositivi – di una foto artefatta con didascalia corrispondente a quella affissa nei pressi dell’istituto “Lanza”. Ulteriori accertamenti avrebbero poi evidenziato conversazioni in cui il 19enne avrebbe interagito con un sistema di intelligenza artificiale, chiedendo la formulazione di frasi denigratorie da associare a immagini, con l’obiettivo – secondo l’ipotesi investigativa – di renderle “ridicole” e capaci di suscitare scalpore tra i coetanei.

Nel corso dell’attività, una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero avrebbe inoltre evidenziato tentativi di cancellazione parziale di dati e l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per ottenere suggerimenti su come eludere le investigazioni.

Sulla base del quadro indiziario ricostruito, il GIP ha disposto la misura cautelare, eseguita oggi dalla Polizia di Stato.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.