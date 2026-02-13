Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Fotomontaggi” e frase offensive a coetanea. Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia

DEEPFAKE FOGGIA “Fotomontaggi” e frase offensive a coetanea. Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, si sono concentrate su un giovane coetaneo della ragazza, con cui in passato avrebbe avuto un rapporto di amicizia poi interrotto

"Fotomontaggi" e frase offensive a coetanea. Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia

"Fotomontaggi" e frase offensive a coetanea. Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia - sq

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina, 13 febbraio, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 19enne, indagato per atti persecutori. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura e notificato dagli agenti della Squadra Mobile.

L’inchiesta nasce dalla querela presentata il 31 luglio 2025 da una giovane donna. La ragazza ha denunciato la comparsa, a partire da giugno, di immagini affisse in città – in particolare nei pressi dell’Istituto scolastico “Lanza” – in cui il suo volto sarebbe stato sovrapposto, tramite fotomontaggio, al corpo di un’altra donna, con l’aggiunta di frasi volgari e diffamatorie. Secondo quanto ricostruito, i materiali avrebbero iniziato a circolare in più zone di Foggia dal mese di luglio, causando nella vittima un forte stato di ansia e preoccupazione.

\. Gli investigatori hanno effettuato perquisizioni e sequestrato dispositivi informatici nella disponibilità dell’indagato, sottoponendoli a successive analisi tecniche.

Tra gli elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti, viene indicato il ritrovamento – all’interno dei dispositivi – di una foto artefatta con didascalia corrispondente a quella affissa nei pressi dell’istituto “Lanza”. Ulteriori accertamenti avrebbero poi evidenziato conversazioni in cui il 19enne avrebbe interagito con un sistema di intelligenza artificiale, chiedendo la formulazione di frasi denigratorie da associare a immagini, con l’obiettivo – secondo l’ipotesi investigativa – di renderle “ridicole” e capaci di suscitare scalpore tra i coetanei.

Nel corso dell’attività, una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero avrebbe inoltre evidenziato tentativi di cancellazione parziale di dati e l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per ottenere suggerimenti su come eludere le investigazioni.

Sulla base del quadro indiziario ricostruito, il GIP ha disposto la misura cautelare, eseguita oggi dalla Polizia di Stato.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO