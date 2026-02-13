BARI, 13 febbraio 2026 – “Le dichiarazioni di ieri del procuratore Gratteri fanno salire i toni dello scontro”. Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo a Bari a margine di un incontro sul referendum in materia di Giustizia promosso dalla Fondazione Tatarella.

Secondo Sisto, il clima del confronto politico-istituzionale si starebbe facendo sempre più acceso. “Qualcuno accusava la politica di volersi impadronire della magistratura. Io ho l’impressione che siano certi magistrati a volersi impadronire della politica democratica, del consenso”, ha affermato, sottolineando la necessità di una posizione netta a sostegno della riforma.

All’incontro hanno preso parte anche il portavoce del Comitato ‘Sì riforma’, Alessandro Sallusti, ex direttore del Giornale, e Daniele Porena, componente laico del Consiglio superiore della magistratura.

“La campagna sta diventando durissima – ha aggiunto il viceministro – perché dall’altra parte c’è una scorrettezza enorme: non si informano i cittadini su ciò che è scritto, ma si disinformano su ciò che non è scritto”. Per Sisto si tratta di “una battaglia che sta cominciando a diventare davvero delicata”.

Il viceministro ha poi espresso rammarico per il livello dello scontro: “Speravo che i toni fossero più bassi, che la magistratura – o meglio, certi magistrati correntizi che difendono privilegi – si astenesse da condotte molto aggressive. Ma questo non accade e abbiamo la necessità, in legittima difesa, di rispondere con un atteggiamento ancora più fermo”.

Il dibattito sulla riforma della Giustizia, in vista del referendum, si conferma dunque uno dei terreni più sensibili del confronto politico nazionale.

Fonte: ANSA Puglia