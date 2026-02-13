Edizione n° 5976

Il Comitato Avvocati per il No scende in campo: incontri in Piazza Giordano e a Monte

REFERENDUM GIUSTIZIA Il Comitato Avvocati per il No scende in campo: incontri in Piazza Giordano e a Monte

Il Comitato Avvocati per il No, attivo anche nel Foro foggiano, ha organizzato due iniziative per sabato 14, dedicate all’approfondimento dei temi a favore del No.

Monte Sant’Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustizia

Carlo Nordio - Fonte Immagine: fondazioneluigieinaudi.it

Redazione
Redazione
13 Febbraio 2026
13 Febbraio 2026
Foggia // Note di Brasini //

Il Comitato Avvocati per il No, attivo anche nel Foro foggiano, ha organizzato due iniziative per sabato 14, dedicate all’approfondimento dei temi a favore del No.

La prima si svolgerà la mattina, alle ore 11.00, in Piazza Giordano 24, sede del Comitato per il No al referendum, e vedrà la presenza dell’avv. Pietro Gurrieri, dell’avv. Fabrizio Cangelli, della segretaria provinciale della CGIL Foggia, Magda Jarcsak, e del magistrato Matteo Stella.

La seconda si terrà a Monte Sant’Angelo, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale – Complesso delle Clarisse, in Piazza De Galganis, e vedrà anch’essa la presenza dell’avv. Pietro Gurrieri, del magistrato dott. Matteo Stella e del vice procuratore onorario dott. Giovanni Negrisolo.

Entrambe le iniziative sono incentrate sulla presentazione di un lavoro di approfondimento scientifico a cura dell’avv. Pietro Gurrieri, avvocato amministrativista siciliano, dedicato ai temi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, della funzione e del ruolo del pubblico ministero e dell’obbligatorietà dell’azione penale.

L’avvocato Pietro Gurrieri ha scritto questo lavoro mentre era in corso la discussione e si conosceva già il contenuto della riforma. Ha affrontato un tema oggi di grande attualità percorrendo una strada più lunga, ma con un percorso più solido quanto agli esiti, come testimoniano anche solo le dimensioni dell’opera: ben 330 pagine ricche di riferimenti alle fonti.

La materia viene approfondita con un approccio inizialmente storiografico, a partire dai sistemi preunitari; viene poi analizzata l’evoluzione nel corso dello Stato unitario e durante il Ventennio, fino ad arrivare ai progetti di riforma costituzionale e al dibattito successivo, sino alla riforma oggi oggetto del referendum.

Il tema viene inoltre affrontato anche dal punto di vista comparatistico: vengono esaminati i sistemi di tutti i Paesi europei, dal Portogallo all’Inghilterra, oltre agli Stati Uniti, alla Germania, alla Francia, all’Olanda, al Belgio e ai Paesi scandinavi.

Infine, il lavoro si concentra sui lavori della Commissione che si occupò della parte della Costituzione dedicata all’organizzazione della giustizia.

Non si tratta quindi di un pamphlet propagandistico, ma di uno studio serio e approfondito.

Le iniziative hanno pertanto l’ambizione di offrire un’occasione di approfondimento reale e documentato sul tema.

