L’eccellenza di Elysium Manfredonia illumina Sanremo: l’arte del benessere di Elena Roxana Cirstenoiu per i protagonisti del Festival

​Sullo sfondo suggestivo e intramontabile della Città dei Fiori, a Sanremo, quest’anno s’impone il talento e l’eleganza di Manfredonia.

Lo studio Elysium, sotto la guida sapiente di Elena Roxana Cirstenoiu, approda al Festival di Sanremo per infondere equilibrio e rigenerazione ai protagonisti della kermesse, trasformando il benessere in un’esperienza d’élite.

​Questo traguardo d’eccezione rappresenta l’apice di una vita consacrata alla cura della persona e allo studio della perfezione. La massima professionalità di Elena Roxana è il prezioso risultato di un percorso formativo eccellente, un cammino costante che ha trovato la sua massima consacrazione nella specializzazione ricevuta da Diabasi, Scuola Professionale di Massaggio. Nella vibrante cornice sanremese, dove l’emozione incontra l’arte, la maestria di Elena Roxana si distingue come un rifugio di pace e rigenerazione, elevando la qualità del benessere manfredoniano su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.

​”Respirare l’atmosfera unica di Sanremo è un privilegio che corona un’intera vita di studio e profonda passione,” dichiara Elena Roxana Cirstenoiu.

“Il mio cuore esprime gratitudine innanzitutto verso Diabasi per questa straordinaria opportunità, e verso ogni tappa del mio percorso formativo, che mi ha permesso di elevare la mia dedizione a vera maestria professionale. È un onore veder riconosciuti i meriti di un lungo cammino di eccellenza proprio qui, nel cuore della Città dei Fiori.”