Sullo sfondo suggestivo e intramontabile della Città dei Fiori, a Sanremo, quest’anno s’impone il talento e l’eleganza di Manfredonia.
Lo studio Elysium, sotto la guida sapiente di Elena Roxana Cirstenoiu, approda al Festival di Sanremo per infondere equilibrio e rigenerazione ai protagonisti della kermesse, trasformando il benessere in un’esperienza d’élite.
Questo traguardo d’eccezione rappresenta l’apice di una vita consacrata alla cura della persona e allo studio della perfezione. La massima professionalità di Elena Roxana è il prezioso risultato di un percorso formativo eccellente, un cammino costante che ha trovato la sua massima consacrazione nella specializzazione ricevuta da Diabasi, Scuola Professionale di Massaggio. Nella vibrante cornice sanremese, dove l’emozione incontra l’arte, la maestria di Elena Roxana si distingue come un rifugio di pace e rigenerazione, elevando la qualità del benessere manfredoniano su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.
”Respirare l’atmosfera unica di Sanremo è un privilegio che corona un’intera vita di studio e profonda passione,” dichiara Elena Roxana Cirstenoiu.
“Il mio cuore esprime gratitudine innanzitutto verso Diabasi per questa straordinaria opportunità, e verso ogni tappa del mio percorso formativo, che mi ha permesso di elevare la mia dedizione a vera maestria professionale. È un onore veder riconosciuti i meriti di un lungo cammino di eccellenza proprio qui, nel cuore della Città dei Fiori.”
1 commenti su "L’eccellenza di Elysium Manfredonia illumina Sanremo: l’arte del benessere di Elena Roxana Cirstenoiu per i protagonisti del Festival"
Un articolo davvero ispirante.
È bello vedere come lo studio Elysium, guidato con tanta dedizione da Elena Roxana Cirstenoiu, riesca a portare il valore del benessere e della cura della persona fino a un contesto prestigioso come il Festival di Sanremo.
Colpisce soprattutto il percorso di studio e specializzazione, culminato anche con la formazione presso Diabasi: segno concreto che dietro ogni successo autentico ci sono anni di impegno, passione e crescita costante.
Trovo molto significativo il messaggio che traspare: il benessere non è solo un servizio, ma un’esperienza di equilibrio e rigenerazione che può elevare il nome di Manfredonia su palcoscenici importanti.
Complimenti sinceri per questo traguardo, che rappresenta non solo un risultato personale, ma anche un orgoglio per il territorio e per chi crede nella professionalità costruita con amore e competenza.
Gaetano