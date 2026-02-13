BARI, 13 febbraio 2026 – Prosegue in Puglia il piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa varato dalla Giunta regionale il 31 gennaio scorso. Ma dai primi dati emerge che circa il 30% dei cittadini contattati dalle Asl per anticipare visite ed esami diagnostici ha rifiutato la proposta.

È quanto rende noto la Regione Puglia al termine della riunione del gruppo di monitoraggio sul recupero delle liste d’attesa, convocato per analizzare i risultati dei primi 12 giorni di applicazione del piano.

Nel dettaglio, dal 9 al 12 febbraio le Asl pugliesi hanno contattato 10.325 persone per anticipare visite ed esami e 1.369 per anticipare ricoveri. Altre 1.200 persone sono risultate irreperibili.

Tra coloro che sono stati raggiunti telefonicamente, 3.053 – pari a circa il 30% – hanno rifiutato l’anticipo della prestazione. Di questi, il 64% (1.981 persone) ha scelto di mantenere la data già fissata; il 21% ha dichiarato di aver già effettuato la prestazione in un’altra struttura; il 7% ha riferito che la visita o l’esame non era più necessario; nell’8% dei casi non è stata fornita alcuna motivazione.

Complessivamente, dall’avvio del piano sono state richiamate 26.190 persone: 21.701 per prestazioni specialistiche e 4.489 per ricoveri.

Durante la riunione è emerso che alcune Asl sono già a buon punto nel recupero delle liste relative alle prestazioni con priorità U (urgenti) e B (brevi), rispetto al target fissato di 124.320 prestazioni da recuperare entro giugno 2026.

Il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha ribadito la necessità di lavorare in parallelo anche sull’erogazione delle nuove prestazioni urgenti e brevi richieste nel corso dell’anno, così da consolidare nel tempo i risultati ottenuti con il piano straordinario.

Proseguirà inoltre l’attività di verifica dell’appropriatezza prescrittiva, anche alla luce dell’aumento registrato nelle ultime settimane delle richieste di prestazioni con codice U e B.

