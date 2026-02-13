Edizione n° 5976

Maltempo, auto contro distributore di benzina nel Barese: ferito un automobilista

L'incidente a Giovinazzo, impianto messo in sicurezza dai vigili del fuoco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
GIOVINAZZO (BARI), 13 febbraio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Giovinazzo, nel Barese, dove un’automobile è finita contro una colonnina di rifornimento di un distributore di carburante. L’episodio è avvenuto mentre sulla provincia di Bari si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo e delle strade rese particolarmente viscide dalla pioggia delle ultime ore.

Secondo quanto si apprende, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, probabilmente proprio a causa dell’asfalto bagnato, andando a impattare contro una delle pompe di benzina e “strappandola di netto”, come riferito dagli operatori intervenuti sul posto.

L’uomo è rimasto ferito nell’urto ma, stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’impatto ha provocato un principio di incendio, prontamente domato dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero impianto. Le chiusure automatiche di sicurezza dei serbatoi si sono attivate regolarmente, evitando conseguenze più serie.

L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso.

Fonte: ANSA Puglia

