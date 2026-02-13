I due ombrelli artistici, nuovi, allestiti per la Banda Caratteristica “A Ciambotta Fresche”, che saranno utilizzati nelle sfilate della “72^ Edizione del Carnevale di Manfredonia”, sono stati realizzati nel laboratorio del maestro cartapestaio Matteo Trotta da: Franco Rinaldi, Peppino Delle Noci, Matteo Trotta e Michelino Catalano.

Va ricordato, per la storia del Carnevale, che la Banda “A Ciambotte”, poi “A Ciambotta Fresche”, fu ideata e realizzata dalla Coop. C.A.C.T.U.S., costituita nel 1980 da un gruppo di valenti giovani, con la finalità del recupero e dell’incentivazione delle tradizioni popolari della nostra città, tra cui il Carnevale Dauno. Ricordo anche che, tra gli obiettivi della “C.A.C.T.U.S.”, vi era quello di gestire vari servizi in città. Avevamo una sede ed eravamo entusiasti e lungimiranti, ma, come al solito, ci bloccarono.

Nel 1981 la Banda caratteristica “A Ciambotte” fece il suo esordio al Carnevale di Putignano, dove riscosse grande successo. I promotori della Coop. C.A.C.T.U.S. e della Banda “A Ciambotte” furono: il compianto amico Dante Lombardi (Presidente); Matteo Trotta (tra i principali ideatori della Banda, maestro cartapestaio, con incarico di vicepresidente); Franco Rinaldi (segretario e animatore); Michelino Catalano (tra i principali artefici e sostenitori della Banda caratteristica, musicante); Domenico Prencipe; Gigi Foglia; Matteo Arena; Antonio Papagna; Lello Castriotta (animatore); Paolo Riccardi; Gennaro Spagnuolo; Vito Cainazzo; Tommaso Giannatempo; Andrea Santoro (designer, cartapestaio e pittore), componenti della Cooperativa.

Non va certamente dimenticato, infine, il compianto Tonino Catalano, al secolo “Catalogne” (bandista nel Concerto Musicale Città di Manfredonia), che collaborò attivamente nel reperimento di alcuni musicanti che suonavano nel Complesso Bandistico Città di Manfredonia. Lo stesso Catalano ebbe un ruolo importante nella costruzione in legno di alcuni strumenti caratteristici utilizzati dagli animatori della Banda, mentre tutte le opere in cartapesta impiegate dagli animatori furono realizzate dal maestro Matteo Trotta.

Nel 1981 i primi animatori che adoperarono gli ombrelli artistici furono “I Forbicioni”, al Carnevale di Putignano.

Da anni ho completato la ricerca relativa alla Banda caratteristica “A Ciambotte”, poi “A Ciambotta Fresche”, e sono in attesa di pubblicarla non appena avrò la disponibilità dei sospirati aiuti economici.