"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Home // Gargano // Manfredonia: patrocinio del Comune per il convegno "Cristo del Gargano"

MANFREDONIA CONVEGNO Manfredonia: patrocinio del Comune per il convegno “Cristo del Gargano”

L’evento rappresenta un’occasione per rafforzare l’immagine del territorio, attrarre visitatori e promuovere le eccellenze locali

"IL CRISTO DEL GARGANO". "Un progetto condiviso, sostenuto dalla comunità. Ecco come finanziarlo"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

La Città di Manfredonia ha concesso il patrocinio ufficiale al convegno dal titolo “Cristo del Gargano”, in programma sabato 11 aprile 2026 presso l’Aula di Palazzo dei Celestini. Il provvedimento, firmato dal sindaco Domenico La Marca, è stato adottato a seguito della richiesta presentata dal Dott. Ing. Michelangelo De Meo, registrata al protocollo comunale n. 8156 del 9 febbraio 2026.

L’Amministrazione comunale ha definito l’iniziativa “meritevole di apprezzamento”, sottolineando come il convegno contribuisca alla valorizzazione del territorio garganico dal punto di vista culturale e turistico. L’evento rappresenta un’occasione per rafforzare l’immagine del territorio, attrarre visitatori e promuovere le eccellenze locali.

Il patrocinio è stato concesso richiamando la deliberazione di Giunta n. 183 del 26 maggio 2010, che disciplina la concessione di patrocini a iniziative sociali, culturali e sportive, riconoscendo la partecipazione dei cittadini come elemento essenziale della vita democratica.

Il dispositivo specifica che l’evento non comporta oneri per il Comune, confermando così la piena disponibilità della Città a sostenere l’iniziativa. Il convegno si terrà regolarmente l’11 aprile 2026 a Palazzo dei Celestini con il patrocinio ufficiale del Comune di Manfredonia.

1 commenti su "Manfredonia: patrocinio del Comune per il convegno “Cristo del Gargano”"

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

LASCIA UN COMMENTO