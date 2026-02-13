La Città di Manfredonia ha concesso il patrocinio ufficiale al convegno dal titolo “Cristo del Gargano”, in programma sabato 11 aprile 2026 presso l’Aula di Palazzo dei Celestini. Il provvedimento, firmato dal sindaco Domenico La Marca, è stato adottato a seguito della richiesta presentata dal Dott. Ing. Michelangelo De Meo, registrata al protocollo comunale n. 8156 del 9 febbraio 2026.

L’Amministrazione comunale ha definito l’iniziativa “meritevole di apprezzamento”, sottolineando come il convegno contribuisca alla valorizzazione del territorio garganico dal punto di vista culturale e turistico. L’evento rappresenta un’occasione per rafforzare l’immagine del territorio, attrarre visitatori e promuovere le eccellenze locali.

Il patrocinio è stato concesso richiamando la deliberazione di Giunta n. 183 del 26 maggio 2010, che disciplina la concessione di patrocini a iniziative sociali, culturali e sportive, riconoscendo la partecipazione dei cittadini come elemento essenziale della vita democratica.

Il dispositivo specifica che l’evento non comporta oneri per il Comune, confermando così la piena disponibilità della Città a sostenere l’iniziativa. Il convegno si terrà regolarmente l’11 aprile 2026 a Palazzo dei Celestini con il patrocinio ufficiale del Comune di Manfredonia.