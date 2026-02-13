Edizione n° 5976

Manfredonia. Salvarono mamma e figlia da grave incendio. Encomio solenne ad agenti della Polizia. I nomi

MANFREDONIA ENCOMIO Manfredonia. Salvarono mamma e figlia da grave incendio. Encomio solenne ad agenti della Polizia. I nomi

Le fiamme si erano propagate a seguito di un ritorno di fiamma mentre una donna stava alimentando un camino a bioetanolo

Manfredonia. Salvarono mamma e figlia da grave incendio. Encomio solenne ad agenti della Polizia. I nomi

Poliziotto - Fonte Immagine non riferita al testo: snap-nazionale.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha conferito l’Encomio Solenne della Città al personale della Polizia di Stato del Commissariato locale intervenuto il 6 gennaio 2026 in occasione di un grave incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione privata.
Le fiamme si erano propagate a seguito di un ritorno di fiamma mentre una donna stava alimentando un camino a bioetanolo, mettendo in pericolo la sua vita e quella della figlia minorenne.

In soli tre minuti dall’allarme, gli agenti erano giunti sul posto, forzando l’ingresso dell’abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme. Con prontezza e sangue freddo hanno utilizzato un estintore e altri mezzi disponibili per domare l’incendio e mettere in salvo la donna. .

Determinante anche l’intervento del Sovrintendente Capo Matteo La Torre, che ha disposto la chiusura del gas e l’allontanamento della bombola, contribuendo alla messa in sicurezza dello stabile.
L’episodio ha suscitato profonda gratitudine nella cittadinanza e ha ricevuto un pubblico apprezzamento anche dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
I destinatari dell’encomio
L’Encomio Solenne è stato conferito a:
Michele Gentile, Assistente Capo Coordinatore;
Alberto Cataleta, Assistente Capo Coordinatore;
Cosimo Del Vecchio, Agente Scelto;
Matteo La Torre, Sovrintendente Capo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia. Salvarono mamma e figlia da grave incendio. Encomio solenne ad agenti della Polizia. I nomi"

Lascia un commento

