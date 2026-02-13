MUSICA MAESTRO! Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio, primo appuntamento della 72^ Edizione del Carnevale Storico di Manfredonia. Si preannuncia un grande spettacolo!
Il programma della giornata
DOMENICA 15 FEBBRAIO
SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
… dalle ore 06.00 – Vendita di farrate calde per le vie della città
Ore 09.30
Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica
Ore 10.30
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda “A Ciambotta Frèsche” e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani
Testimonial della Sfilata: PAMELA PRATI
Presenta: ADRIANA PETRO – speaker e conduttrice radiofonica
Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede
DIRETTA TELEVISIVA: TeleNorba (Canale 10 Digitale Terrestre)
Live Streaming: Il Sipontino – Manfredonia TV – RM Centro – Rete Smash – Stato Quotidiano
Ore 17.00 | Corso Manfredi
LUNA PARK DEL CARNEVALE
Spettacolo musicale itinerante con Bande caratteristiche della città e del territorio, intrattenimento per bambini con artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e bolle di sapone
Ore 20.00 | Palco Largo Diomede
IDEA MEDLEY SHOW
Spettacolo musicale live: un viaggio indimenticabile attraverso le melodie degli anni 70/80/90
con un mix travolgente di successi ed esibizioni live
1 commenti su "Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio"
Domenica si prepara e si preannuncia un giornata piovosa…