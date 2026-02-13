Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio

CARNEVALE MANFREDONIA 15FEB Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio

Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio, primo appuntamento della 72^ Edizione del Carnevale Storico di Manfredonia. Si preannuncia un grande spettacolo!

Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio

Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Eventi //

MUSICA MAESTRO! Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio, primo appuntamento della 72^ Edizione del Carnevale Storico di Manfredonia. Si preannuncia un grande spettacolo!

Il programma della giornata
DOMENICA 15 FEBBRAIO 

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

… dalle ore 06.00 – Vendita di farrate calde per le vie della città

Ore 09.30
Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica

Ore 10.30
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda “A Ciambotta Frèsche” e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani

Testimonial della Sfilata: PAMELA PRATI
Presenta: ADRIANA PETRO – speaker e conduttrice radiofonica

Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede
DIRETTA TELEVISIVATeleNorba (Canale 10 Digitale Terrestre)
Live Streaming: Il Sipontino – Manfredonia TV – RM Centro – Rete Smash – Stato Quotidiano

Ore 17.00 | Corso Manfredi
LUNA PARK DEL CARNEVALE
Spettacolo musicale itinerante con Bande caratteristiche della città e del territorio, intrattenimento per bambini con artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e bolle di sapone

Ore 20.00 | Palco Largo Diomede
IDEA MEDLEY SHOW
Spettacolo musicale live: un viaggio indimenticabile attraverso le melodie degli anni 70/80/90
con un mix travolgente di successi ed esibizioni live

1 commenti su "Manfredonia si prepara alla Grande Parata di domenica 15 febbraio"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO