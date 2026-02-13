Edizione n° 5976

Home // Manfredonia // Manfredonia, Sovranisti vs Ufficio elettorale: “Errori inaccettabili, serve più competenza e rispetto per i cittadini”

MANFREDONIA SOVRANISTI Manfredonia, Sovranisti vs Ufficio elettorale: “Errori inaccettabili, serve più competenza e rispetto per i cittadini”

È un duro affondo quello lanciato dal presidente nazionale dei “Sovranisti per l’Italia e per le Libertà”, Saverio Siorini

Manfredonia, Sovranisti vs Ufficio elettorale: “Errori inaccettabili, serve più competenza e rispetto per i cittadini”

Saverio Siorini

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – È un duro affondo quello lanciato dal presidente nazionale dei “Sovranisti per l’Italia e per le Libertà”, Saverio Siorini, che denuncia presunte irregolarità e disfunzioni da parte dell’Ufficio elettorale del Comune di Manfredonia nella gestione della documentazione relativa a prossime candidature.

Secondo Siorini, quanto accaduto rappresenterebbe un episodio “inaudito” e senza precedenti nell’esperienza del movimento, che – afferma – opera su tutto il territorio nazionale senza aver mai riscontrato problematiche analoghe.

Al centro della vicenda vi sarebbe un documento ufficiale di accettazione della candidatura, regolarmente autenticato da una segretaria comunale del Commissario Prefettizio di San Giovanni Rotondo. Un atto che, sottolinea Siorini, porta la firma di un pubblico ufficiale e che, pertanto, dovrebbe essere considerato pienamente valido sotto il profilo giuridico.

Il presidente dei Sovranisti contesta con forza l’operato degli uffici competenti, mettendo in discussione la correttezza delle procedure adottate a Manfredonia. Nel suo intervento utilizza toni particolarmente severi nei confronti dei funzionari coinvolti, arrivando a definire “incomprensibile” la possibilità che un atto autenticato possa essere ritenuto non valido.

“Non ci siamo mai trovati in una situazione del genere”, afferma Siorini, ribadendo che un documento firmato da un pubblico ufficiale, consapevole delle responsabilità penali connesse alla propria funzione, non può essere oggetto di contestazione formale senza solide motivazioni.

La richiesta all’amministrazione
Siorini si rivolge direttamente all’attuale amministrazione comunale, chiedendo un intervento deciso per garantire maggiore competenza e professionalità negli uffici pubblici. In particolare, sollecita percorsi di formazione e aggiornamento per il personale, non solo sotto il profilo tecnico e normativo, ma anche sotto quello relazionale.
“Preparazione, competenza, educazione e cortesia verso i cittadini non sono opzionali: devono essere garantite”, sostiene il presidente del movimento, evidenziando come episodi di questo tipo contribuiscano ad alimentare sfiducia nelle istituzioni.
Secondo i Sovranisti, migliorare il funzionamento della macchina amministrativa rappresenta una priorità nazionale, proprio per evitare “disagi ai cittadini” e situazioni che possano compromettere la regolarità e la trasparenza dei procedimenti elettorali.

Un caso che accende il dibattito
La vicenda potrebbe ora aprire un confronto più ampio sulla gestione amministrativa e sul coordinamento tra enti locali, soprattutto in presenza di atti autenticati da autorità diverse.
Resta da chiarire nel dettaglio la posizione dell’Ufficio elettorale di Manfredonia e le motivazioni tecniche che avrebbero portato alla contestazione del documento. Nel frattempo, la presa di posizione del presidente nazionale dei Sovranisti riporta al centro del dibattito il tema dell’efficienza amministrativa e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

A cura di Michele Solatia.

