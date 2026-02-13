Edizione n° 5976

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Monte Sant'Angelo, allarme droga tra giovani: genitori denunciano "offerte a minorenni"

"SPACCIO A MONTE" Monte Sant’Angelo, allarme droga tra giovani: genitori denunciano “offerte a minorenni”

Segnalazioni ripetute alle forze dell’ordine. “Servono interventi immediati per tutelare i nostri figli”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Cresce la preoccupazione tra i genitori di Monte Sant’Angelo per presunte attività di spaccio nei pressi della zona del Carmine e delle case popolari. A denunciarlo sono alcuni cittadini che parlano di un viavai sospetto che andrebbe avanti da anni e che, secondo le segnalazioni, coinvolgerebbe anche ragazzi appena maggiorenni insieme a persone adulte.

L’allarme si è aggravato nelle ultime settimane dopo che, secondo quanto riferito da un genitore, sarebbe stata offerta droga a un minore di 13 anni. “Mio figlio è tornato a casa e mi ha raccontato che gli è stata proposta della droga. È una situazione che non si può più tollerare”, racconta il padre, che afferma di aver già presentato denuncia ai Carabinieri.

Secondo quanto riportato, non si tratterebbe di un episodio isolato. Diversi residenti parlano di una situazione nota da tempo e di numerose segnalazioni già effettuate alle forze dell’ordine. Tuttavia, i cittadini chiedono un rafforzamento dei controlli e un intervento più incisivo per prevenire episodi che possano mettere a rischio i più giovani.

“La preoccupazione maggiore – spiegano alcuni genitori – è per i ragazzi che frequentano la zona, soprattutto minorenni. Non possiamo accettare che dei bambini vengano esposti a certi pericoli”.

2 commenti su "Monte Sant’Angelo, allarme droga tra giovani: genitori denunciano “offerte a minorenni”"

  1. Ma no perché??!! I signori Carabinieri presenti al dibattito pubblico con la cittadinanza hanno asserito che non si denuncia. ASSURDO
    Fate un esposto alla procura e segnalate il mancato svolgimento del proprio lavoro da parte delle forze dell’ordine e vedete se qualcosa cambia davvero
    ABBANDONATI TOTALMENTE

Lascia un commento

