MONTE SANT’ANGELO – Cresce la preoccupazione tra i genitori di Monte Sant’Angelo per presunte attività di spaccio nei pressi della zona del Carmine e delle case popolari. A denunciarlo sono alcuni cittadini che parlano di un viavai sospetto che andrebbe avanti da anni e che, secondo le segnalazioni, coinvolgerebbe anche ragazzi appena maggiorenni insieme a persone adulte.

L’allarme si è aggravato nelle ultime settimane dopo che, secondo quanto riferito da un genitore, sarebbe stata offerta droga a un minore di 13 anni. “Mio figlio è tornato a casa e mi ha raccontato che gli è stata proposta della droga. È una situazione che non si può più tollerare”, racconta il padre, che afferma di aver già presentato denuncia ai Carabinieri.

Secondo quanto riportato, non si tratterebbe di un episodio isolato. Diversi residenti parlano di una situazione nota da tempo e di numerose segnalazioni già effettuate alle forze dell’ordine. Tuttavia, i cittadini chiedono un rafforzamento dei controlli e un intervento più incisivo per prevenire episodi che possano mettere a rischio i più giovani.

“La preoccupazione maggiore – spiegano alcuni genitori – è per i ragazzi che frequentano la zona, soprattutto minorenni. Non possiamo accettare che dei bambini vengano esposti a certi pericoli”.