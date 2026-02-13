Muore Orazio Russo, il calcio siciliano perde un simbolo del Catania

Il calcio siciliano è in lutto per la scomparsa di Orazio Russo, storico volto del Catania, morto dopo una lunga malattia. Aveva costruito con i colori rossazzurri un legame profondo e autentico, diventando negli anni molto più di un semplice calciatore: un simbolo, un punto di riferimento, un uomo di appartenenza.

Nato a Misterbianco, Russo ha rappresentato l’identità stessa del club etneo. La sua storia con il Catania è stata unica nel panorama calcistico italiano: è infatti l’unico giocatore ad aver indossato la maglia rossazzurra in tutte e quattro le categorie professionistiche, attraversando epoche diverse e incarnando sempre lo spirito combattivo della squadra.

Esterno d’attacco rapido, generoso e dotato di grande corsa, Russo aveva iniziato il suo percorso proprio nel vivaio del Catania, prima di spiccare il volo verso il grande calcio. L’esordio in Serie A arrivò prestissimo, a soli 20 anni, con la maglia del Lecce. La sua prima presenza nella massima serie risale al 29 agosto 1999, nella sfida contro il Milan. Un traguardo importante per un ragazzo cresciuto con il sogno del pallone tra i piedi e il cuore legato alla sua terra.

Ma è con il Catania che il suo nome è rimasto inciso nella memoria collettiva. Non solo per le prestazioni in campo, fatte di sacrificio e dedizione, ma anche per il contributo offerto dietro le quinte una volta appesi gli scarpini al chiodo. Russo aveva continuato a servire il club con la stessa passione, confermandosi figura centrale nello spogliatoio e nell’ambiente.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità rossazzurra e in tutto il calcio siciliano. Orazio Russo non è stato soltanto un atleta, ma un esempio di attaccamento alla maglia e di professionalità. Un uomo che ha saputo trasformare il talento in appartenenza e il calcio in una missione di vita.

Lo riporta sportmediaset.it.