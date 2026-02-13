NonSuiNostriCorpi: i Centri antiviolenza del Foggiano in piazza il 15 febbraio

Domenica raduno in Piazza Giordano. “Senza consenso è stupro”: la rete CAV aderisce alla mobilitazione nazionale contro il DDL Bongiorno

Foggia scende in piazza per ribadire un principio che – secondo chi lavora ogni giorno a fianco delle vittime – non può essere oggetto di compromesso politico: “i diritti delle donne e delle persone non sono negoziabili”. A promuovere la mobilitazione di domenica 15 febbraio, con raduno alle 10.30 in Piazza Giordano, è la rete dei Centri Antiviolenza del Foggiano (Telefono Donna, “Carmela Morlino” dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, Filo di Arianna, Rinascita Donna) insieme alla rete regionale dei CAV pugliesi, in adesione a una chiamata nazionale.

Il cuore dell’iniziativa è la protesta contro il DDL Bongiorno, contestato perché – nella lettura espressa dalla rete – rischierebbe di indebolire il concetto di consenso così come oggi è centrale nel dibattito giuridico e culturale sulla violenza sessuale. Il messaggio scelto per la piazza è netto, privo di ambiguità: “Il consenso non si interpreta. Il consenso non è ambiguo. Se non è SÌ, è NO”.

Nel comunicato, i Centri evidenziano che qualsiasi arretramento – normativo o culturale – sul tema del consenso avrebbe conseguenze concrete: minore tutela per le vittime e un segnale di regressione rispetto a un percorso che, ricordano, è stato costruito “in anni di battaglie, impegno sociale e lavoro quotidiano” proprio nei servizi antiviolenza. La rete sottolinea inoltre l’importanza della partecipazione diffusa: l’invito è rivolto non solo a cittadine e cittadini, ma anche ad associazioni, realtà sociali e istituzioni.

La mobilitazione non sarà isolata: iniziative analoghe sono previste anche nelle principali piazze pugliesi, da Bari a Lecce, passando per la provincia BAT, Brindisi e Taranto. Il filo conduttore resta lo stesso: rifiutare che il corpo delle donne diventi “terreno di mediazione” e riaffermare che i diritti non possono essere cancellati per via legislativa o ridimensionati nella percezione collettiva.

In un contesto in cui i temi legati alla violenza di genere entrano spesso nella polemica politica, la rete CAV rivendica una posizione ancorata al lavoro sul campo: ascolto, protezione, percorsi di uscita dalla violenza. Ed è proprio questa prospettiva – sostengono – a rendere urgente una piazza unitaria: non per “ideologia”, ma per difendere un principio di civiltà giuridica e sociale. La data scelta è quella di domenica 15 febbraio. L’appuntamento, a Foggia, è in Piazza Giordano.