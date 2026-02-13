Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

MARIA FRANCA FERRERO // Addio a Maria Franca Ferrero, custode discreta della dolcezza italiana
12 Febbraio 2026 - ore  10:59

CALEMBOUR

EVA BRUNO // Addio a Eva Bruno: stroncata a 14 anni da un malore improvviso a scuola
12 Febbraio 2026 - ore  12:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Omicidio Torzullo: l’ultimatum di Federica e i dubbi sui possibili complici

OMICIDIO TORZULLO Omicidio Torzullo: l’ultimatum di Federica e i dubbi sui possibili complici

La decisione di Carlomagno sarebbe maturata nel periodo natalizio, quando la donna aveva ormai scelto di interrompere definitivamente la relazione

Omicidio Torzullo: l’ultimatum di Federica e i dubbi sui possibili complici

Federica Torzullo e Claudio Agostino Carlomagno - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Prima pagina //

La morte di Federica Torzullo per mano del marito è «un dato ormai acquisito». A ribadirlo è il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, che in una nota ricostruisce i punti centrali dell’inchiesta sull’omicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Secondo quanto emerso, la decisione di Claudio Agostino Carlomagno di uccidere la moglie sarebbe maturata nel periodo natalizio, quando la donna aveva ormai scelto di interrompere definitivamente la relazione. Alla base del delitto, spiega la Procura, vi sarebbe il rifiuto di Federica di proseguire il rapporto affettivo con il coniuge.

Le indagini avrebbero confermato un percorso di separazione cercato con determinazione dalla vittima, mentre il marito, solo apparentemente collaborativo, avrebbe tentato di rinviare ogni decisione per non perdere la stabilità garantita dalla permanenza nella villa di proprietà della moglie.

Dopo settimane di tensioni, Federica avrebbe imposto un ultimatum: dopo le feste di Natale ognuno avrebbe dovuto lasciare l’abitazione familiare. Inoltre, al rientro da un viaggio in Basilicata previsto per l’11 gennaio 2026, le modalità della separazione sarebbero diventate operative.

La sera dell’8 gennaio, alla vigilia della partenza, mentre preparava le valigie, la donna sarebbe tornata con fermezza sull’argomento. È in quel momento che, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbe scatenata la reazione violenta del marito.

L’inchiesta, però, non si ferma alla responsabilità dell’uomo. Il procuratore parla apertamente di possibile presenza di terze persone in una o più fasi del delitto. Tra gli elementi sotto esame: l’orario dell’omicidio, collocato tra la tarda serata dell’8 e le prime ore del 9 gennaio; l’utilizzo di un coltello non ancora ritrovato; la preparazione della buca in cui il corpo sarebbe stato occultato. Gli investigatori ritengono poco credibile la versione fornita dall’indagato, secondo cui avrebbe agito da solo in appena quaranta minuti, riuscendo anche a cancellare ogni traccia.

Restano da chiarire i dettagli esatti dell’aggressione: l’omicidio è avvenuto nel bagno, nel box doccia o nella cabina armadio? Il corpo è stato bruciato nella buca scavata o nel cassone di un camion? Le risposte definitive arriveranno dalle consulenze scientifiche in corso, tra cui l’autopsia e le analisi forensi sui telefoni sequestrati.

Nel frattempo, la Procura sottolinea che la priorità assoluta è la tutela del minore coinvolto. Un appello al senso di responsabilità viene rivolto a tutti, compresi gli organi di informazione, affinché la diffusione delle notizie avvenga nel pieno rispetto della privacy del bambino.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO