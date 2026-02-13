Federica Torzullo e Claudio Agostino Carlomagno - Fonte Immagine: leggo.it

La morte di Federica Torzullo per mano del marito è «un dato ormai acquisito». A ribadirlo è il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, che in una nota ricostruisce i punti centrali dell’inchiesta sull’omicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Secondo quanto emerso, la decisione di Claudio Agostino Carlomagno di uccidere la moglie sarebbe maturata nel periodo natalizio, quando la donna aveva ormai scelto di interrompere definitivamente la relazione. Alla base del delitto, spiega la Procura, vi sarebbe il rifiuto di Federica di proseguire il rapporto affettivo con il coniuge.

Le indagini avrebbero confermato un percorso di separazione cercato con determinazione dalla vittima, mentre il marito, solo apparentemente collaborativo, avrebbe tentato di rinviare ogni decisione per non perdere la stabilità garantita dalla permanenza nella villa di proprietà della moglie.

Dopo settimane di tensioni, Federica avrebbe imposto un ultimatum: dopo le feste di Natale ognuno avrebbe dovuto lasciare l’abitazione familiare. Inoltre, al rientro da un viaggio in Basilicata previsto per l’11 gennaio 2026, le modalità della separazione sarebbero diventate operative.

La sera dell’8 gennaio, alla vigilia della partenza, mentre preparava le valigie, la donna sarebbe tornata con fermezza sull’argomento. È in quel momento che, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbe scatenata la reazione violenta del marito.

L’inchiesta, però, non si ferma alla responsabilità dell’uomo. Il procuratore parla apertamente di possibile presenza di terze persone in una o più fasi del delitto. Tra gli elementi sotto esame: l’orario dell’omicidio, collocato tra la tarda serata dell’8 e le prime ore del 9 gennaio; l’utilizzo di un coltello non ancora ritrovato; la preparazione della buca in cui il corpo sarebbe stato occultato. Gli investigatori ritengono poco credibile la versione fornita dall’indagato, secondo cui avrebbe agito da solo in appena quaranta minuti, riuscendo anche a cancellare ogni traccia.

Restano da chiarire i dettagli esatti dell’aggressione: l’omicidio è avvenuto nel bagno, nel box doccia o nella cabina armadio? Il corpo è stato bruciato nella buca scavata o nel cassone di un camion? Le risposte definitive arriveranno dalle consulenze scientifiche in corso, tra cui l’autopsia e le analisi forensi sui telefoni sequestrati.

Nel frattempo, la Procura sottolinea che la priorità assoluta è la tutela del minore coinvolto. Un appello al senso di responsabilità viene rivolto a tutti, compresi gli organi di informazione, affinché la diffusione delle notizie avvenga nel pieno rispetto della privacy del bambino.

Lo riporta leggo.it.