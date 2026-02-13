Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Pattern investe in Puglia: entro il 2027 80 giovani nell’alta sartoria

PATTERN PUGLIA Pattern investe in Puglia: entro il 2027 80 giovani nell’alta sartoria

Inaugurato a Santeramo in Colle il nuovo stabilimento Mtd. Il territorio scelto come “punto di riferimento per la manifattura di qualità”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Bari // Economia //

SANTERAMO IN COLLE (BARI) – 13 febbraio 2026 – Il gruppo Pattern punta sulla Puglia e sull’alta sartoria. È stato inaugurato ieri a Santeramo in Colle il nuovo stabilimento Mtd (Manifattura Tessuti Double), frutto della joint venture tra Pattern – realtà attiva nella progettazione e produzione per i principali brand del lusso – e l’imprenditore pugliese Nicola Zeverino, amministratore delegato di Manifattura Sartoriali Zeverino.

L’investimento prevede, entro il 2027, l’inserimento di 80 giovani figure professionali, suddivise tra le aree di cucito, stiro e lavorazioni a mano. Un piano occupazionale significativo che punta a rafforzare le competenze locali e a consolidare la filiera produttiva di alta qualità.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Confindustria Bari-Bat, Mario Aprile, e il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa per il tessuto economico regionale.

La prima fase di reclutamento, avviata nel 2025, ha già dato segnali incoraggianti: oltre 100 candidature per i primi 30 posti disponibili, superando le aspettative dell’azienda. Un bacino di competenze che, secondo il gruppo, consentirà allo stabilimento pugliese di diventare uno dei principali produttori italiani di capi Double, sia per capacità produttiva sia per know-how tecnico.

“Mtd nasce con un obiettivo chiaro e condiviso con Nicola Zeverino: internalizzare competenze, prodotti e processi decisionali per eccellere in qualità e trasparenza, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più attento alla responsabilità di filiera”, spiegano Franco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e soci di maggioranza di Pattern, insieme al ceo Luca Sburlati.

La scelta di Santeramo in Colle non è casuale. “Il territorio pugliese rappresenta un punto di riferimento per la manifattura di qualità – sottolineano dal gruppo – e costituisce il contesto ideale per sviluppare un modello produttivo capace di coniugare tradizione manifatturiera italiana, innovazione, artigianalità e nuove generazioni”.

Un investimento che guarda al futuro, valorizzando le eccellenze locali e scommettendo sulla formazione di nuovi professionisti dell’alta sartoria, in un settore strategico per il Made in Italy.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO