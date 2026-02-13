SANTERAMO IN COLLE (BARI) – 13 febbraio 2026 – Il gruppo Pattern punta sulla Puglia e sull’alta sartoria. È stato inaugurato ieri a Santeramo in Colle il nuovo stabilimento Mtd (Manifattura Tessuti Double), frutto della joint venture tra Pattern – realtà attiva nella progettazione e produzione per i principali brand del lusso – e l’imprenditore pugliese Nicola Zeverino, amministratore delegato di Manifattura Sartoriali Zeverino.

L’investimento prevede, entro il 2027, l’inserimento di 80 giovani figure professionali, suddivise tra le aree di cucito, stiro e lavorazioni a mano. Un piano occupazionale significativo che punta a rafforzare le competenze locali e a consolidare la filiera produttiva di alta qualità.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Confindustria Bari-Bat, Mario Aprile, e il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa per il tessuto economico regionale.

La prima fase di reclutamento, avviata nel 2025, ha già dato segnali incoraggianti: oltre 100 candidature per i primi 30 posti disponibili, superando le aspettative dell’azienda. Un bacino di competenze che, secondo il gruppo, consentirà allo stabilimento pugliese di diventare uno dei principali produttori italiani di capi Double, sia per capacità produttiva sia per know-how tecnico.

“Mtd nasce con un obiettivo chiaro e condiviso con Nicola Zeverino: internalizzare competenze, prodotti e processi decisionali per eccellere in qualità e trasparenza, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più attento alla responsabilità di filiera”, spiegano Franco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e soci di maggioranza di Pattern, insieme al ceo Luca Sburlati.

La scelta di Santeramo in Colle non è casuale. “Il territorio pugliese rappresenta un punto di riferimento per la manifattura di qualità – sottolineano dal gruppo – e costituisce il contesto ideale per sviluppare un modello produttivo capace di coniugare tradizione manifatturiera italiana, innovazione, artigianalità e nuove generazioni”.

Un investimento che guarda al futuro, valorizzando le eccellenze locali e scommettendo sulla formazione di nuovi professionisti dell’alta sartoria, in un settore strategico per il Made in Italy.

Lo riporta l’Ansa.