Edizione n° 5976

13 Febbraio 2026 - ore  09:35

13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Provincia di Foggia, nominata la commissione per la gara da 1,18 milioni sul ponte Carapelle

PONTE CARAPELLE Provincia di Foggia, nominata la commissione per la gara da 1,18 milioni sul ponte Carapelle

L’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza di otto opere d’arte provinciali

Giovanna Tambo
13 Febbraio 2026
Foggia

La Provincia di Foggia ha nominato la Commissione giudicatrice per la gara relativa all’appalto integrato da 1.188.750,16 euro per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Carapelle, lungo la SP 70.

L’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza di otto opere d’arte provinciali, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione sarà composta da: Presidente: ing. Francesco Del Greco, Componente: arch. Francesco Paolo Avellino, Componente: ing. Paolo Argentino. La procedura di gara era stata avviata con determinazione a contrarre del 22 dicembre 2025. Il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Rocco Alessandro Colangelo.

