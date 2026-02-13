FOGGIA – Con l’avvicinarsi del referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Foggia mette in moto la macchina organizzativa dei seggi. Un passaggio centrale riguarda le scuole sede di voto: la struttura comunale ha approvato lo schema di convenzione con gli istituti scolastici del territorio per disciplinare attività, tempi e compensi del personale impegnato nell’allestimento e nel ripristino delle aule.

La determina: schema di convenzione e numeri dell’operazione

Il provvedimento è una determinazione dirigenziale dell’Area amministrativa (Ufficio elettorale–leva) che approva lo schema allegato e prevede successivi atti per impegni e liquidazioni. Nel documento si dà atto che le sezioni elettorali complessive sono 147, distribuite tra 28 plessi scolastici e due sedi ospedaliere (OO.RR. e Opera Don Uva).

Il Comune chiede ai dirigenti scolastici di verificare la disponibilità del personale e, in caso positivo, di sottoscrivere la convenzione, così da definire in modo puntuale le operazioni richieste e il corrispettivo riconosciuto. Una procedura che punta a blindare la logistica e a ridurre il rischio di criticità nelle giornate di voto, soprattutto sul fronte dell’accesso ai locali e della sanificazione.

Cosa prevede la convenzione: sgombero, apertura, pulizie e ripristino

Lo schema di convenzione entra nel dettaglio delle attività. Il calendario parte da venerdì 20 marzo, quando – terminate le lezioni – è previsto lo sgombero e la pulizia delle aule individuate, in attesa dell’allestimento materiale dei seggi. Si prosegue con sabato 21 marzo per l’apertura della scuola e la consegna del materiale elettorale. Nei giorni del voto (domenica 22 e lunedì 23) è richiesta almeno tripla pulizia dei locali con disinfezione delle superfici di contatto, comprese cabine e servizi igienici. E poi martedì 24 marzo: apertura e operazioni di ripristino, con pulizia finale e sanificazione (con una finestra di inagibilità successiva indicata nello schema).

Quanto viene pagato: 130 euro a sezione e 60 euro per i locali delle forze dell’ordine

Sul fronte economico, la convenzione stabilisce un corrispettivo forfettario di 130 euro per ogni sezione elettorale e 60 euro per ogni locale destinato ai rappresentanti delle forze dell’ordine. La determina richiama gli stessi importi e li inserisce nel percorso amministrativo che porterà agli impegni e alle liquidazioni, nei tempi previsti. È previsto anche un sistema di penali: in caso di inadempienza, può essere applicata una riduzione dal 50% fino all’intero importo maturato, soprattutto se l’irregolarità dovesse tradursi in disservizi tali da pregiudicare le operazioni elettorali.

Convocazione dei comizi: orari di voto e avvio delle operazioni preliminari

A definire il perimetro temporale è anche il manifesto di convocazione dei comizi. Il documento ricorda che la votazione si svolgerà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni preliminari degli uffici di sezione sono fissate alle ore 16 di sabato 21 marzo 2026.

Il referendum riguarda la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, come indicato negli atti richiamati. In sostanza, l’amministrazione comunale si muove su un doppio binario: da un lato la comunicazione istituzionale al corpo elettorale, dall’altro il lavoro tecnico e spesso invisibile necessario a far trovare seggi pronti, scuole riaperte e aule ripristinate.

A cura di Giovanna Tambo.