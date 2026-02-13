Edizione n° 5976

Home // Cronaca // Riconoscimenti agli operatori della Polizia di Stato: cerimonia al Circolo Unione

POLIZIA MANFREDONIA Riconoscimenti agli operatori della Polizia di Stato: cerimonia al Circolo Unione

Una serata dedicata al merito, al servizio e alla sicurezza della comunità

Barletta - Polizia di Stato - (ph ilquotidianoitaliano.bat)

Polizia di Stato - (ph ilquotidianoitaliano.bat)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una serata dedicata al merito, al servizio e alla sicurezza della comunità. Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 19, nel Salone del Circolo Unione (Via Arcivescovado, 2), si terrà la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti in favore degli operatori della Polizia di Stato di Manfredonia. L’iniziativa è aperta al pubblico: “La cittadinanza è invitata”.

L’appuntamento intende valorizzare l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che operano sul territorio, sottolineando il legame tra istituzioni e città. Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi di Avv. Ugo Galli, presidente del Circolo Unione, e di rappresentanti della Polizia di Stato: Alberto Cataleta e Michele Gentile (Assistenti Capo Coordinatore), Cosimo Del Vecchio (Agente Scelto) e Umberto Bronda (Sostituto Commissario).

Tra i contributi in programma anche quello di Don Alessandro Gambuto, Vicario Giudiziale e Presidente del Tribunale Diocesano, in un momento che vuole evidenziare il valore civile e sociale del servizio reso alla collettività.

A concludere l’incontro sarà il Questore di Foggia, Dott. Alfredo D’Agostino, per un saluto istituzionale e una riflessione sul ruolo della Polizia di Stato nel presidio della legalità e nella tutela dei cittadini.

Informazioni utili

Quando: venerdì 13 febbraio 2026, ore 19

Dove: Salone del Circolo Unione, Via Arcivescovado 2 – Manfredonia

Ingresso: cittadinanza invitata

