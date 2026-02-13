Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Giovanni Rotondo, SP 45 bis: cittadini in attesa di interventi urgenti

SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo, SP 45 bis: cittadini in attesa di interventi urgenti

Ogni giorno viene percorsa da migliaia di auto e mezzi pesanti, inclusi i pazienti e il personale dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

San Giovanni Rotondo, SP 45 bis: cittadini in attesa di interventi urgenti

SP 45 bis - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

La strada provinciale 45 bis, una delle più trafficate della provincia di Foggia, versa in condizioni critiche. Ogni giorno viene percorsa da migliaia di auto e mezzi pesanti, inclusi i pazienti e il personale dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, autobus di pendolari e pellegrini diretti al Santuario di Padre Pio, nonché mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Il tratto più critico è rappresentato dai tornanti in prossimità del centro abitato, dove l’asfalto si è gravemente danneggiato, aggravato dalle piogge delle ultime settimane. I residenti e i pendolari segnalano da mesi la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada.

Secondo Leonardo Cavalieri, delegato viabilità e trasporti della Provincia di Foggia, è prioritario programmare lavori di manutenzione per garantire sicurezza e percorribilità di questa arteria strategica per cittadini e visitatori.

Lo riporta telenorba.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO