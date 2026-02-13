San Giovanni Rotondo, SP 45 bis: cittadini in attesa di interventi urgenti

La strada provinciale 45 bis, una delle più trafficate della provincia di Foggia, versa in condizioni critiche. Ogni giorno viene percorsa da migliaia di auto e mezzi pesanti, inclusi i pazienti e il personale dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, autobus di pendolari e pellegrini diretti al Santuario di Padre Pio, nonché mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Il tratto più critico è rappresentato dai tornanti in prossimità del centro abitato, dove l’asfalto si è gravemente danneggiato, aggravato dalle piogge delle ultime settimane. I residenti e i pendolari segnalano da mesi la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada.

Secondo Leonardo Cavalieri, delegato viabilità e trasporti della Provincia di Foggia, è prioritario programmare lavori di manutenzione per garantire sicurezza e percorribilità di questa arteria strategica per cittadini e visitatori.

Lo riporta telenorba.it.