Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // San Nicandro Garganico, l’ASP Zaccagnino sostiene gli studenti dell’Alberghiero “Michele Lecce”

SAN NICANDRO GARGANICO San Nicandro Garganico, l’ASP Zaccagnino sostiene gli studenti dell’Alberghiero “Michele Lecce”

L’ASP “Vincenzo Zaccagnino” rafforza il proprio impegno a favore della formazione dei giovani stanziando un contributo di 2.000 euro

San Nicandro Garganico, l’ASP Zaccagnino sostiene gli studenti dell’Alberghiero “Michele Lecce”

Patrizia Carolina Lusi e Luigi Talienti - Fonte Immagine: vocedelgargano.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

L’ASP “Vincenzo Zaccagnino” rafforza il proprio impegno a favore della formazione dei giovani stanziando un contributo di 2.000 euro destinato agli studenti residenti a San Nicandro Garganico già iscritti o che vorranno iscriversi all’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di investire concretamente nell’istruzione come leva di crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Sostenere i ragazzi nei percorsi formativi legati all’enogastronomia, all’accoglienza e al turismo significa rafforzare una delle vocazioni più autentiche della provincia.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico Luigi Talienti, per la disponibilità e la capacità di apertura verso il territorio garganico, favorendo collaborazioni tra scuola, istituzioni e comunità.

La ristorazione, la cultura del cibo e l’ospitalità non sono solo settori economici strategici, ma strumenti di identità territoriale. Formare professionisti preparati in questi ambiti significa costruire il futuro di una provincia ricca di tradizioni agricole, produzioni di qualità e paesaggi straordinari.

«Investire nei nostri giovani significa investire nella dignità e nella prosperità del territorio – sottolinea Patrizia Carolina Lusi, Presidente dell’ASP Zaccagnino –. Il cibo non è solo nutrimento: è cultura, racconto e ospitalità. Sostenere gli studenti in questo percorso rafforza la capacità della provincia di accogliere, innovare e competere, senza perdere le proprie radici».

Con questo contributo, l’ASP Zaccagnino conferma la propria missione sociale, promuovendo inclusione, opportunità e sviluppo attraverso azioni concrete che uniscono educazione, agricoltura, tradizione e visione strategica.

Il futuro del territorio passa anche da una cucina, una sala accoglienza, un laboratorio didattico, dove i giovani imparano non solo un mestiere, ma il valore profondo dell’ospitalità, come evidenziato nel comunicato congiunto dell’ASP e dell’Istituto Alberghiero.

Lo riporta vocedelgargano.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO