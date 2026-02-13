San Nicandro Garganico, l’ASP Zaccagnino sostiene gli studenti dell’Alberghiero “Michele Lecce”

L’ASP “Vincenzo Zaccagnino” rafforza il proprio impegno a favore della formazione dei giovani stanziando un contributo di 2.000 euro destinato agli studenti residenti a San Nicandro Garganico già iscritti o che vorranno iscriversi all’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di investire concretamente nell’istruzione come leva di crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Sostenere i ragazzi nei percorsi formativi legati all’enogastronomia, all’accoglienza e al turismo significa rafforzare una delle vocazioni più autentiche della provincia.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico Luigi Talienti, per la disponibilità e la capacità di apertura verso il territorio garganico, favorendo collaborazioni tra scuola, istituzioni e comunità.

La ristorazione, la cultura del cibo e l’ospitalità non sono solo settori economici strategici, ma strumenti di identità territoriale. Formare professionisti preparati in questi ambiti significa costruire il futuro di una provincia ricca di tradizioni agricole, produzioni di qualità e paesaggi straordinari.

«Investire nei nostri giovani significa investire nella dignità e nella prosperità del territorio – sottolinea Patrizia Carolina Lusi, Presidente dell’ASP Zaccagnino –. Il cibo non è solo nutrimento: è cultura, racconto e ospitalità. Sostenere gli studenti in questo percorso rafforza la capacità della provincia di accogliere, innovare e competere, senza perdere le proprie radici».

Con questo contributo, l’ASP Zaccagnino conferma la propria missione sociale, promuovendo inclusione, opportunità e sviluppo attraverso azioni concrete che uniscono educazione, agricoltura, tradizione e visione strategica.

Il futuro del territorio passa anche da una cucina, una sala accoglienza, un laboratorio didattico, dove i giovani imparano non solo un mestiere, ma il valore profondo dell’ospitalità, come evidenziato nel comunicato congiunto dell’ASP e dell’Istituto Alberghiero.

Lo riporta vocedelgargano.com.