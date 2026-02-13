FOGGIA – Arrivano le prime risultanze ufficiali sui due concorsi pubblici destinati a ridisegnare, almeno in parte, l’assetto del trasporto non di linea in città. La Commissione consultiva comunale ha infatti licenziato le graduatorie provvisorie relative all’assegnazione di due licenze taxi e di sette autorizzazioni Noleggio con Conducente (NCC) fino a 9 posti, insieme agli elenchi dei candidati e agli atti istruttori con le motivazioni delle esclusioni.

Taxi: 4 domande, 2 assegnazioni e 2 idonei non assegnatari

Per il bando taxi, le istanze pervenute risultano quattro. La graduatoria provvisoria (Allegato A) indica due “assegnatari”. Anche 2 idonei non assegnatari.

Nell’atto separato con l’elenco candidati (Allegato 1) compaiono i protocolli delle domande e le date di presentazione: tra il 14 novembre 2025 e il 4 dicembre 2025. Un passaggio utile per ricostruire l’iter e, soprattutto, per eventuali verifiche o osservazioni nella fase provvisoria.

NCC: 32 domande, graduatoria provvisoria e “forbice” ampia di punteggi

Più articolato il quadro NCC. Le domande pervenute sono 32 e la Commissione ha predisposto la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di 7 autorizzazioni. Nella tabella (Allegato B) vengono riportati i punteggi attribuiti e l’esito finale, con una distinzione tra assegnatari e idonei non assegnatari.

Risultano indicati come 6 assegnatari. Compaiono inoltre due nominativi a pari punteggio (3,00) indicati entrambi con progressivo “7”: a riprova di una posizione di ex aequo che la procedura dovrà poi risolvere con i criteri previsti. Tra gli idonei non assegnatari figura un altro cittadino.

A completare il quadro c’è l’elenco dei candidati NCC (Allegato 2), con i protocolli e le date di ricezione delle pratiche: un “registro” che fotografa l’ampiezza della partecipazione e la tempistica di presentazione delle domande.

Il verbale della Consulta: soccorso istruttorio, titoli e regole (con alcuni “paletti”)

La lettura del verbale della seduta del 5 febbraio 2026 aiuta a capire cosa c’è dietro i punteggi e, soprattutto, dietro le esclusioni. La riunione – presieduta dalla responsabile dell’ufficio competente – ricostruisce le fasi di istruttoria e richiama l’attivazione del soccorso istruttorio per chiarimenti o integrazioni documentali, indicando che la procedura non può trasformarsi in un modo per acquisire “ex post” requisiti sostanziali non dichiarati o non posseduti alla scadenza.

Nel verbale vengono anche riepilogati i criteri sui titoli: la Commissione precisa che, alla voce “altri titoli”, sono valutabili solo titoli professionali specifici coerenti con il bando e documentati, con attribuzione di punteggio 0,50 entro i limiti massimi. Tra gli esempi riportati figurano attestati come prima formazione al primo soccorso, corsi per defibrillazione, formazione antincendio e gestione emergenze, oltre a idoneità professionali legate al trasporto.

L’elenco esclusi: 23 candidature fuori dalla procedura NCC (e perché)

Accanto alla graduatoria, l’Allegato C pubblica l’elenco degli esclusi per l’NCC: sono 23. Le motivazioni ricorrenti sono due: mancata disponibilità giuridica della rimessa (requisito richiamato espressamente) e domanda irricevibile per mancata ottemperanza al soccorso istruttorio. In alcuni casi si citano anche titoli di studio non equivalenti in Italia o documentazione sanitaria ritenuta non conforme o datata.

Ora la palla passa alla fase successiva: prima delle graduatorie definitive, restano gli ordinari passaggi di verifica e le eventuali osservazioni dei candidati. Ma un dato è già chiaro: tra taxi e NCC, il Comune ha messo a verbale e nero su bianco una selezione che, almeno nelle premesse, punta a regole stringenti e documentazione completa.

A cura di Giovanna Tambo.