Il Teatro della Polvere di Foggia presenta per la stagione 2025/2026 il capolavoro del Teatro dell’Assurdo, La cantatrice calva di Eugène Ionesco, in programma il 13, 14 e 15 febbraio alle 19, con apertura del foyer dalle 18.15. La regia è affidata a Letizia Tiziana Massimo, mentre sul palco si alterneranno Deborah Carlucci, Mariangela Conte, Leonardo Di Domenico, Letizia Tiziana Massimo e Antonio Russo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3515400172.

Scritta nel 1950, La cantatrice calva sovverte i codici del teatro tradizionale, eliminando la narrazione lineare e l’evoluzione psicologica dei personaggi. I dialoghi sembrano privi di senso, situazioni quotidiane diventano paradossi e il linguaggio logoro dei personaggi mette in luce l’impossibilità di comunicare.

Con ironia lucida e spietata, Ionesco denuncia l’assurdità della vita moderna, smascherando le convenzioni sociali, l’automatismo linguistico e il vuoto dietro la banalità quotidiana. Lo spettatore è così invitato a confrontarsi con il non-senso come condizione umana, tra risate e inquietudine.

La messinscena del Teatro della Polvere valorizza il ritmo implacabile e la forza comica del testo, mantenendo un equilibrio tra fedeltà all’opera originale e sensibilità contemporanea, offrendo una rilettura intensa e coinvolgente di un classico della drammaturgia del Novecento.

Lo riporta foggiatoday.it.