Edizione n° 5976

BALLON D'ESSAI

"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

CALEMBOUR

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tempesta di San Valentino, maltempo su (quasi) tutta Italia: venti fino a 100 km/h e allerte in diverse Regioni

TEMPESTA SAN VALENTINO Tempesta di San Valentino, maltempo su (quasi) tutta Italia: venti fino a 100 km/h e allerte in diverse Regioni

L’Italia si prepara ad affrontare un intenso peggioramento delle condizioni meteo proprio nel weekend di San Valentino

Gargano, weekend tra pioggia e schiarite: le previsioni di sabato e domenica

Pioggia - Fonte: ilmeteo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
Cronaca // Live //

L’Italia si prepara ad affrontare un intenso peggioramento delle condizioni meteo proprio nel weekend di San Valentino. Una perturbazione di origine atlantica investirà la Penisola tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, portando piogge diffuse, temporali, raffiche di vento molto forti e un generale calo delle temperature, soprattutto al Centro-Sud.

Secondo la Protezione Civile, le condizioni più critiche sono attese sulle regioni centro-meridionali, dove si prevedono rovesci di forte intensità, locali fenomeni elettrici e un sensibile rinforzo dei venti occidentali.

Le Regioni più esposte

Per la giornata di sabato 14 febbraio è stata diramata allerta arancione su Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio e Campania per rischio idraulico e idrogeologico. Scatta invece l’allerta gialla su Calabria, Toscana, Umbria, parte della Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per rischio idrogeologico e temporali.

In particolare, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise saranno interessate da temporali anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di Ponente in progressivo aumento.

Venti di burrasca e mari agitati

Già dal tardo pomeriggio di sabato la Sardegna sarà investita da venti di burrasca, con raffiche che potranno estendersi alla Sicilia nel corso delle ore successive. I mari risulteranno molto mossi o agitati lungo le coste esposte, con possibili mareggiate sulle zone tirreniche e sulla Sardegna orientale.

Le raffiche potranno superare i 100 chilometri orari nelle aree più esposte, creando disagi alla circolazione e possibili criticità nei collegamenti marittimi.

Domenica ancora peggio

Il maltempo non concederà tregua domenica 15 febbraio. La perturbazione continuerà a interessare gran parte del Paese, con precipitazioni diffuse e temporali intensi soprattutto sulle regioni centrali e meridionali.

I venti di Ponente e Maestrale si manterranno sostenuti, con raffiche fino a 100 km/h lungo il Tirreno, la Sardegna e le coste siciliane. Anche l’Appennino e la Valpadana saranno interessati da venti forti, mentre sulle aree montuose sono attese nevicate a quote medio-alte.

Massima attenzione

La Protezione Civile invita alla prudenza, in particolare nelle zone soggette a rischio idrogeologico e lungo le aree costiere maggiormente esposte alle mareggiate. Il consiglio è di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore più critiche e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

Il weekend degli innamorati, quest’anno, sarà dunque segnato da una vera e propria “tempesta di San Valentino”, con l’invito a festeggiare – se possibile – al riparo dal maltempo. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO