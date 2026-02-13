L’Italia si prepara ad affrontare un intenso peggioramento delle condizioni meteo proprio nel weekend di San Valentino. Una perturbazione di origine atlantica investirà la Penisola tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, portando piogge diffuse, temporali, raffiche di vento molto forti e un generale calo delle temperature, soprattutto al Centro-Sud.

Secondo la Protezione Civile, le condizioni più critiche sono attese sulle regioni centro-meridionali, dove si prevedono rovesci di forte intensità, locali fenomeni elettrici e un sensibile rinforzo dei venti occidentali.

Le Regioni più esposte

Per la giornata di sabato 14 febbraio è stata diramata allerta arancione su Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio e Campania per rischio idraulico e idrogeologico. Scatta invece l’allerta gialla su Calabria, Toscana, Umbria, parte della Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per rischio idrogeologico e temporali.

In particolare, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise saranno interessate da temporali anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di Ponente in progressivo aumento.

Venti di burrasca e mari agitati

Già dal tardo pomeriggio di sabato la Sardegna sarà investita da venti di burrasca, con raffiche che potranno estendersi alla Sicilia nel corso delle ore successive. I mari risulteranno molto mossi o agitati lungo le coste esposte, con possibili mareggiate sulle zone tirreniche e sulla Sardegna orientale.

Le raffiche potranno superare i 100 chilometri orari nelle aree più esposte, creando disagi alla circolazione e possibili criticità nei collegamenti marittimi.

Domenica ancora peggio

Il maltempo non concederà tregua domenica 15 febbraio. La perturbazione continuerà a interessare gran parte del Paese, con precipitazioni diffuse e temporali intensi soprattutto sulle regioni centrali e meridionali.

I venti di Ponente e Maestrale si manterranno sostenuti, con raffiche fino a 100 km/h lungo il Tirreno, la Sardegna e le coste siciliane. Anche l’Appennino e la Valpadana saranno interessati da venti forti, mentre sulle aree montuose sono attese nevicate a quote medio-alte.

Massima attenzione

La Protezione Civile invita alla prudenza, in particolare nelle zone soggette a rischio idrogeologico e lungo le aree costiere maggiormente esposte alle mareggiate. Il consiglio è di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore più critiche e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

Il weekend degli innamorati, quest’anno, sarà dunque segnato da una vera e propria “tempesta di San Valentino”, con l’invito a festeggiare – se possibile – al riparo dal maltempo. Lo riporta leggo.it