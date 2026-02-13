Il Tar Lazio (Sezione Terza) ha respinto, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato, il ricorso presentato da un ampio gruppo di candidati esclusi dall’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021. La sentenza è la n. 2625/2026, pubblicata l’11 febbraio 2026, e chiude un contenzioso “ricorrente” che, come osserva lo stesso Collegio, si ripresenta ogni anno dopo le prove di selezione.

I ricorrenti avevano partecipato al test nazionale ottenendo il punteggio minimo di idoneità, ma non sufficiente per collocarsi utilmente in graduatoria e ottenere l’immatricolazione nelle sedi indicate. Da qui l’impugnazione della graduatoria e di una lunga serie di atti collegati: dai decreti ministeriali sui posti disponibili e sulle modalità della prova, fino agli atti con cui gli atenei avrebbero definito la propria offerta formativa.

Le censure sollevate erano numerose e articolate: i candidati contestavano anzitutto il numero di posti messi a bando, ritenuto inferiore sia al reale fabbisogno del Servizio sanitario sia alle capacità formative degli atenei; denunciavano poi una presunta violazione del principio di anonimato nello svolgimento del test e criticavano la graduatoria unica nazionale. Nel ricorso si contestava inoltre la programmazione degli accessi e il meccanismo di immatricolazione, giudicato non coerente con le scelte del candidato; venivano infine presi di mira lo svolgimento della prova, l’asserita ambiguità di alcuni quesiti e la decadenza dalla graduatoria per mancata conferma di interesse.

Prima ancora del merito, però, il Tar ha affrontato una questione centrale: la natura collettiva del ricorso. Il Collegio ricorda che un ricorso proposto da molti soggetti è ammissibile solo quando vi siano identiche situazioni sostanziali e processuali, e quando sia escluso con certezza qualsiasi conflitto di interessi tra i ricorrenti. Nel caso esaminato, invece, le posizioni risultavano troppo diverse: un numero elevato di candidati, punteggi “assai disparati”, sedi universitarie differenti e obiettivi non sempre coincidenti. Alcune doglianze miravano al “travolgimento” dell’intera procedura, altre a un annullamento parziale finalizzato all’immatricolazione in specifiche sedi. Una combinazione che, secondo i giudici, rendeva evidente una potenziale conflittualità tra gli stessi ricorrenti e una contraddittorietà fra censure e conclusioni: si chiedeva, da un lato, l’annullamento generale, dall’altro l’ammissione in atenei determinati secondo le preferenze individuali.

Su questo punto il Tar richiama orientamenti consolidati e precedenti della Sezione, ribadendo che la “prova di resistenza” – cioè la verifica dell’utilità concreta conseguibile in giudizio – non può essere configurata in modo univoco quando le posizioni sono eterogenee. Per questa ragione, il ricorso collettivo viene ritenuto inammissibile nella parte in cui non si limita a censure comuni e “prioritariamente” demolitorie dell’intera procedura.

Quanto al merito, la sentenza affronta in via prioritaria il motivo relativo alla soglia minima e, più in generale, alla pretesa che l’accesso debba dipendere solo dall’esistenza di posti disponibili. Il Collegio giudica la doglianza non meritevole di accoglimento e richiama una giurisprudenza ormai costante: il “numero chiuso” e la programmazione degli accessi, previsti dalla legge n. 264/1999, sono stati ritenuti compatibili con i principi costituzionali e con gli standard europei, perché mirano a garantire livelli adeguati di formazione e sicurezza del sistema sanitario. In questa prospettiva, il rapporto tra numero di studenti e idoneità di strutture, laboratori, tirocini e percorsi clinici resta un elemento decisivo.

Da questa valutazione discende un passaggio importante: non essendo i ricorrenti entrati in graduatoria, viene meno – secondo il Tar – l’interesse a coltivare le censure che presuppongono un posizionamento utile, rendendo varie contestazioni inammissibili per carenza di interesse, oltre che per la natura collettiva del ricorso.

Sul resto, il Tribunale ritiene infondate le doglianze su anonimato e irregolarità della prova, definite “generiche” e prive di adeguato corredo probatorio. La correzione automatizzata tramite lettore ottico, osserva il Collegio, attenua di per sé il rischio di favoritismi, salvo che non emergano prove di manipolazioni o frodi, che nel caso concreto non risultano dimostrate. Anche la critica alla graduatoria unica nazionale viene respinta: la Sezione la considera, anzi, agevolativa per i candidati, perché consente una scelta più ampia delle sedi.

Il giudizio si chiude con una decisione articolata anche sul piano processuale. Il Tar dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente ad alcuni ricorrenti che, nel corso del processo, hanno depositato dichiarazioni di rinuncia all’interesse alla decisione. Per gli altri, dispone la condanna alle spese: 1.500 euro (oltre accessori) “per ciascuna amministrazione costituita”, a carico degli ulteriori ricorrenti, in solido tra loro.

Una pronuncia che, ancora una volta, conferma la linea rigorosa dei giudici amministrativi nei contenziosi sul test di Medicina: ricorsi “di massa” difficilmente sostenibili quando le posizioni individuali sono troppo diverse e quando le contestazioni non sono supportate da elementi specifici e verificabili.

A cura di Giovanna Tambo.