Per andare a vedere il Papa a San Giovanni Rotondo

PAPA FRANCESCO ANSA/ETTORE FERRARI

Manfredonia, 13 marzo 2018. TUTTO pronto per la visita del Santo Padre Papa Francesco a San Giovanni Rotondo, il prossimo sabato 17 marzo 2018. Ecco come partecipare alla Celebrazione Eucaristica del Papa Per sostenere le richieste degli utenti di recarsi nella città di San Pio, nel giorno della visita di Papa Francesco, “La Pelandra” ha organizzato un servizio di accompagnamento in minibus, sabato 17 marzo 2018, con partenze da Manfredonia e Foggia. Programma

Partenza da Foggia > ore 4.30

Partenza da Manfredonia > ore 5

Arrivo a San Giovanni Rotondo ore 6, (in considerazione della grandissima partecipazione dei fedeli provenienti da tutt’Italia), per entrare nel piazzale dove si svolgerà la Celebrazione Eucaristica del Papa.

Partenza per Manfredonia e Foggia al termine dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 333.6604102

“La Pelandra tour”

