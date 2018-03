L'assessore comunale al bilancio Pasquale Rinaldi (ph: Saverio De Nittis - Comune di Manfredonia)

Manfredonia, 13 marzo 2018. L’assessore al Bilancio del Comune di Manfredonia, Pasquale Rinaldi, starebbe valutando la possibilità di formalizzare le proprie dimissioni dall’attuale ruolo ricoperto in Comune. Seguono aggiornamenti. Attesa per delle dichiarazioni dell’attuale Assessore al Bilancio del Comune, contattato per una conferma o smentita dell’ipotesi suddetta. Nel pomeriggio prevista una riunione della coalizione di maggioranza. Da esponenti politici la conferma della possibilità delle dimissioni valutata almeno da alcune settimane. Redazione StatoQuotidiano.it Comune Manfredonia, ipotesi dimissioni assessore Pasquale Rinaldi ultima modifica: da

