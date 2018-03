D’Arienzo, il Pd e la Giunta: improvvisazione e memoria corta

Di:

Al “Tavolo permanente su ambiente e rifiuti” tenutosi il 9 marzo scorso presso la Biblioteca Comunale, il Sindaco d’Arienzo sembra abbia dato i numeri, in tutti i sensi. Nell’inutile tentativo di dire/non dire che aumenterà la tassa rifiuti, d’Arienzo le ha sparate davvero grosse, come gli è capitato già in altre occasioni. Intanto, una cosa è certa: ha affermato il falso dicendo che l’ultima Amministrazione comunale è stata assente alla costituzione e alle riunioni dell’ARO FG1 (Ambito di Raccolta tra i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte, Vieste, Zapponeta, San Giovanni Rotondo).

Dicendo falsità, voleva forse affermare che attraverso l’ARO, e la società ASE di Manfredonia, si poteva diminuire il costo della raccolta rifiuti e abbassare le tasse ai cittadini? Perché, allora, d’Arienzo, braccio destro del Sindaco di Mattinata “…con compiti di studio anche in materia di ambiente con il fine di attuare al meglio gli indirizzi politici connessi agli atti di governo” (un super consulente), ha consigliato al Sindaco di Mattinata di non aderire all’ASE? E visto che ha cambiato idea sull’adesione all’ASE, perché ora lui, quale Sindaco di Monte, non vi aderisce?

d’Arienzo dovrebbe sapere che avere l’ASE di Manfredonia come azienda di gestione della raccolta rifiuti significa correre il rischio di essere invischiati nella grave situazione debitoria di quella Società. Dai dati pubblicati sia sul sito ASE sia in possesso del Comune di Manfredonia, ASE risulta con eccessivi debiti che oggi ripiana il Comune di Manfredonia e, dal momento in cui dovessero aderire, potrebbero essere ripianati anche da altri Comuni!

Sempre alle “Clarisse”, dopo pochi minuti, d’Arienzo si è smentito. Infatti, ha detto che accettare tutto ciò che dice l’ARO non conviene perché potrebbe significare entrare in ASE, con l’aggravante che gli aumenti che la sua Amministrazione e il PD faranno (quindi, ci saranno aumenti?) potrebbero essere maggiori rispetto alla scelta di restare con la Tecneco. E, allora, perché straparla?

Poi, ha persino delirato sul Bilancio Comunale e sulla TARI, rasentando il ridicolo! Ha detto che la vecchia Amministrazione (non capiamo perché ha dimenticato di citare due anni di gestione dei Commissari!) prendeva dal Bilancio Comunale i soldi per pagare il servizio di raccolta. Che dire? Il Sindaco era convinto che quei soldi li portava la befana! Certo, non possiamo pretendere molto politicamente da chi dice queste assurdità. Ora che fa il Sindaco, d’Arienzo ha scoperto che la befana non esiste e il servizio bisogna pagarlo, ma non sa come fare e dove prendere i soldi.

È facile dire, e dovrebbero saperlo pure il Sindaco e il PD, che i modi sono soltanto due: o si prendono dal Bilancio Comunale (sono sempre soldi dei cittadini) o si aumentano le tasse.

Il Sindaco ha deciso di aumentare le tasse e non ha il coraggio di dirlo apertamente: forse teme la reazione dei montanari? Forse teme uno sciopero? Ma il Sindaco non deve preoccuparsi: stavolta il suo partito, il PD, non è all’opposizione e nessuno di FORZA ITALIA cavalcherà il malcontento; nessuno di FORZA ITALIA inviterà i cittadini (o i propri familiari) ad accorrere al Comune per protestare e urlare, anche in maniera volgare, contro il Sindaco.

FORZA ITALIA, a differenza del PD, è fatta da persone serie, che sanno cosa significhi amministrare, ciò che non ancora ha capito il PD. Amministrare significa essere lungimiranti, significa che, quando sei all’opposizione, non devi aizzare la popolazione contro Sindaco, Assessori e Maggioranza; amministrare significa avere il coraggio di dire ai propri concittadini sempre la verità, cosa che il PD non sa fare.

Il Sindaco, piuttosto, dovrebbe dimostrare la sua serietà riconoscendo i gravi errori del suo partito, del PD, e fare autocritica; dovrebbe riconoscere che il modo scellerato di fare politica del PD ha causato forti ritardi alla nostra città e ha provocato le attuali difficoltà. Certi nodi, per il bene della città, potevano essere sciolti già anni fa, ma è mancato il senso di responsabilità del PD.

Una cosa è certa: amministrare non è da tutti e il PD non sa amministrare!

(Fonte: Forza Italia – Sezione di Monte Sant’Angelo)