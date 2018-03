Ginnastica Artistica: la GYMNASIA si riconferma sul podio in serie D

Di:

Manfredonia. Si confermano sul podio le ginnaste manfredoniane della Società Ginnastica GYMNASIA. Sabato 10 Marzo, la rappresentativa composta da Claudia Balzano (classe 2005), Gentile Laura (classe 2003) e Nobile Daniela (classe 1999), durante il CAMPIONATO DI SERIE D REGIONALE sezione LB3, si è esibita sulla pedana del palazzetto della società Ginnastica “La Rosa” di Brindisi, e con un punteggio di 137,050 stacca la seconda classificata di quasi 10 punti, proclamandosi SQUADRA CAMPIONE REGIONALE 2018, con il miglior punteggio a Corpo Libero della ginnasta Balzano Claudia e i miglior punteggi a Volteggio e Trave della ginnasta Nobile Daniela.

Domenica 11 Marzo si è invece svolta a Castellana Grotte, presso il PalaValleditria, il CAMPIONATO DI SERIE D REGIONALE sezione LA3, dove la società di ginnastica artistica manfredoniana si è presentata con ben 2 squadre della categoria Allieve e una della categoria Junior/Senior. Le rappresentative erano così composte: Cinque Annapreziosa, De Giosa Martina, De Filippo Annarosa e Strinati Ylenia, per la squadra Allieve 1; Guerra Siria, Granatiero Sara, D’Apolito Valentina e Guerra Rachele per la squadra Allieve 2; La Marca Maria, La Marca Francesca, Zino Elison e Armillotta Michela per la squadra Junior/Senior. La competizione ha visto scendere in campo ben 34 squadre Allieve e 17 squadre Junior/Senior. Le ginnaste manfredoniane si sono ben difese, con l’allieva Siria Guerra che ottiene il miglior punteggio di 13,800 alla Trave e con il miglior punteggio di 13,900 della Junior Francesca La Marca al Volteggio. Per molte di loro è stata la prima esperienza in questa gara, con molti elementi tecnici nuovi e di difficoltà. La squadra Allieve 1 si è piazzata in 1°posizione proclamandosi SQUADRA CAMPIONE REGIONALE 2018 seguita dalla squadra Allieve 2 che si piazza su 2°gradino del podio proclamandosi SQUADRA VICE CAMPIONE REGIONALE 2018. La squadra Juniro/Senior paga qualche errore di troppo ma riesce a difendersi bene conquistando il 2°gradino del podio e proclamandosi SQUADRA VICE CAMPIONE REGIONALE 2018.

I Tecnici e tutta la società sono felicissimi dei risultati che questo anno sportivo sta portando. Dalla prima gara del 2018 la società è tornata a casa con soli Primi e Secondi posti! Il coordinatore dei corsi e tecnico Federica Iantosco ci racconta: “Queste bambine sono scese in campo con soli 2 anni di allenamento SILVER.. Qualcuna di loro da 1 solo anno.. Altre erano alla loro prima gara.. Noi siamo il frutto del lavoro che giorno dopo giorno, con passione, dedizione e professionalità svolgiamo in palestra. Non abbiamo trucchi. Non abbiamo segreti. La Ginnastica non ne ha! Ogni volta che scendiamo in campo gara mettiamo alla prova noi stessi, e continueremo a farlo, cercando (come in tutti gli sport bisognerebbe fare), il “confronto” e non lo “scontro” derivante da invidie o malelingue. Conosciamo e ammettiamo i nostri limiti, come affermiamo le nostre eccellenze. Non siamo ancora competitivi nelle grandi competizioni della Federazione Ginnastica d’Italia ma ci stiamo lavorando! Siamo sicuri di essere sulla strada giusta! Non vogliamo essere il paragone di nessuno, ma la differenza!”.