Manfredonia. “Noi amiamo il nostro patrimonio culturale”: progetto Roncalli – Archeoclub

Manfredonia, 13 marzo 2018. ”L’obiettivo è quello di far appassionare i ragazzi al territorio, di trasmettergli la valenza di questo immenso patrimonio storico – culturale. Confidiamo con il nostro progetto che i ragazzi, terminati gli studi, anche grazie alle loro idee e al supporto degli enti comunali, regionali o statali, possano restare nel territorio e sviluppare magari occupazione, attraverso la valorizzazione, comunicazione e promozione di questi meravigliosi beni culturali”. Così a StatoQuotidiano la Professoressa Valeria Santoliquido, mentre è in corso la quarta della cinque giornate del progetto di alternanza “Scuola – lavoro” dell’Istituto scolastico A.G. Roncalli di Manfredonia, classe IV E, in collaborazione con l’Archeoclub Siponto, del tutor Aldo Caroleo. “Grazie ad Aldo, una splendida persona, di una cultura immensa, stiamo facendo conoscere il territorio dell’Antica Siponto ai nostri ragazzi. Abbiamo diviso le attività in 5 giornate: abbiamo visitato la Basilica di Santa Maria Maggiore, abbiamo esplorato l’Area nord della Siponto Antica, gli edifici di culto del ‘700, i resti dell’Anfiteatro, la necropoli Capparelli, i pozzi cisterna; abbiamo osservato magnifiche orchidee. L’escursione ha interessato tra l’altro la Necropoli tardo antica nella Pineta di Siponto, gli Ipogei di Scoppa e la chiesa dei Santi protomartiri Stefano ed Agata, gli Ipogei Paleocristiani di Santa Maria Regina, la zona dell’area portuale dell’Antica Siponto e le tombe sub divo, la sorgente Manzini”. “Un’esperienza – commenta Aldo Caroleo – che rimarra’, spero per sempre, nelle menti e nei cuori di questi splendidi ragazzi” fotogallery

















