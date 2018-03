ph matteo nuzziello Manfredonia alto

Manfredonia, 13 marzo 2018. E’ in pagamento da domani, mercoledì 14 marzo 2018, il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione, relativo all’annualità 2015. Si tratta di un contributo pubblico che viene concesso alle famiglie titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato, con un canone di affitto alto rispetto al totale del reddito familiare. Una misura di sostegno, prevista dalla Legge 431/98, che istituisce un Fondo Regionale dal quale tutti gli anni vengono trasferiti ai Comuni i finanziamenti per i cittadini. La Regione, quindi, definisce ogni anno le modalità di gestione del fondo, i requisiti per fare domanda, la somma da destinare ad ogni Comune. L’Assessorato ai Servizi sociali della Città di Manfredonia, per far sì che le operazioni bancarie vengano svolte ordinatamente e senza accalcamenti, ha predisposto il seguente calendario:

mercoledì 14 marzo 2018: dalla lettera A alla lettera C;

giovedì 15 marzo 2018: dalla lettera D alla lettera F;

venerdì 16 marzo 2018: dalla lettera G alla lettera L;

lunedì 19 marzo 2018: dalla lettera M alla lettera Q;

martedì 20 marzo 2018: dalla lettera R alla lettera Z. I beneficiari del contributo dovranno recarsi presso la Banca Popolare di Milano, sita in via Tribuna 65, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale.

Coloro che, invece, hanno chiesto il pagamento tramite bonifico riceveranno l’accredito direttamente sul proprio conto corrente bancario, o postale, oppure sulla carta prepagata ricaricabile. Lo rende noto l’Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG) Manfredonia, Comune “Ecco il calendario per ritirare il contributo affitto” ultima modifica: da

