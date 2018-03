Mattinata: Fede, Tradizioni, Gastronomia e Spettacoli in onore di San Giuseppe

immagine in allegato

Mattinata. Torna l’attesissima accensione del Gran Falò, giunto alla sua XIX Edizione, in cui fede e tradizioni millenarie si fondono in un unico grande spettacolo. Ad organizzare l’evento è il Circolo Ricreativo Culturale Oasis e la Parrocchia Santa Maria della Luce, con il contributo e il patrocinio del Comune di Mattinata, Ente Parco Nazionale del Gargano e Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, l’Agenzia Puglia Promozione. La festa avrà inizio nelle prime ore della mattinata del 18 con lo sparo di mortaretti e con il suono di campane. Alle 8.00, 11.00 e 18.00 si celebrerà la Santa Messa presso la Chiesa “Santa Maria della Luce”, dalle 19.30, si entrerà nel vivo dei festeggiamenti. Anche quest’anno l’accensione del Gran Falò sarà con fuochi musicali a cura della ditta “San Pio” di San Severo a cui seguirà la benedizione. Durante la serata sarà possibile degustare, presso gli stand gastronomici allestiti, prodotti tipici locali; il pancotto, i formaggi, la focaccia e la zeppola. Per l’occasione si esibirà il gruppo di musica popolare “D’Amore e de Sdegne” con (Bernardo Bisceglia,Monte Sant’Angelo – Rosario Nido, Foggia – Domenico Celiberti, Andria – Giovanni Amati, Montalbano di Fasano – Donato Francisco, Ostuni). Il concerto si svolgerà presso il Viale Don Salvatore Prencipe a partire dalle 20.30. Sarà ricchissimo, inoltre, il programma pirotecnico: infatti, oltre ai fuochi musicali dell’accensione del Gran Falò, alle ore 22.30 la serata si concluderà con la Grandiosa Batteria alla Sanseverese Aria & Terra, eseguita e diretta dalla ditta “ San Pio” di San Severo. Il 19 marzo giorno della Solennità Liturgica, presso la Chiesa Parrocchiale alle ore 18.00 sarà celebrata la Solenne Santa Messa presieduta da Don Luca Santoro e alle 19.00 Partylandia farà il lancio scenografico dell’Icona di San Giuseppe. Mattinata, 13 marzo 2018

