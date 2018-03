ph BENEDETTO MONACO

Bari. Meteo Puglia: residui piovaschi interesseranno ancora rilievi molisani e Basilicata tirrenica, spazio invece per schiarite anche ampie altrove. Al pomeriggio locali annuvolamenti tra litorale molisano e Puglia adriatica con veloci isolati piovaschi. Temperature senza particolari variazioni con massime prossime ai 18-19 gradi, in particolare sulle aree adriatiche. Ventilazione tesa dai quadranti meridionali con mari fino a molto mossi sui settori ionici, mossi altrove. INIZIO SETTIMANA A TRATTI PIOVOSO SUL SUD-EST CON QUALCHE TEMPORALE: persiste un afflusso di correnti più umide seppur miti da sud-ovest. Ancora spiccata variabilità sulle aree appenniniche con locali piovaschi non esclusi in isolato sconfinamento alle aree adriatiche. Temperature che si manterranno miti su valori superiori alle medie di questo periodo specie sul versante Adriatico. Martedì possibilità ancora di qualche isolato e breve fenomeno, meglio invece mercoledì in attesa poi di un nuovo peggioramento giovedì. fonte 3bmeteo.com Meteo Gargano instabile, peggioramento da giovedì sera ultima modifica: da

