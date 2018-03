Il patentino per proprietari di cani e per chi intende diventarlo

Di:

Sabato 24 marzo presso l’Auditorium comunale Palazzo Celestini a Manfredonia in Corso Manfredi, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, verrà effettuato un corso per proprietari di cani, per chi intende diventare tale e anche per volontari animalisti

“Il percorso formativo per proprietari di cani – dichiara la dottoressa Marisa Carafa – o per chi intende diventarlo, è previsto dall’Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, reiterata il 20 luglio 2017. Tale percorso formativo si prefigge innanzitutto il possesso responsabile dei cani, e di migliorare la capacità di gestione dei cani da parte dei proprietari a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione dei cani da parte dei loro proprietari, ma è rivolto anche a proprietari di cani docili e anche a chi non è proprietario ma vorrebbe divenirlo, così come ai volontari animalisti che operano nel campo del randagismo”.

“Gli argomenti affrontati nel percorso formativo – aggiunge la dottoressa Maria Carafa, dirigente veterinario territoriale della ASL Foggia – riguarderanno: in primis vogliamo sfatare i luoghi comuni sui cani, quindi il comportamento del cane dalla nascita alla vecchiaia, benessere del cane e principali cause di sofferenza, comunicazione tra cani, e tra cane ed uomo, come evitare fraintendimenti, ruolo e rango del cane, la mente del cane, cani e bambini, premi e punizioni, origini e razze”.

Al termine della giornata ci sarà verifica dell’apprendimento ai fini dell’ottenimento di attestato.

Il corso per l’ottenimento del cosiddetto patentino sarà tenuto dalla dottoressa Marisa Carafa, dirigente veterinario di Sanità animale e medico veterinario esperto in comportamento ed istruttore cinofilo che svolge il ruolo di responsabile scientifico e dal dottor Michele Buttiglione, veterinario dirigente di Sanità animale.

Il corso, come detto, è in programma sabato 24 marzo dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00, presso l’Auditorium del Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi.

La frequenza è gratuita e non è prevista la partecipazione del proprio cane.

E’ un’occasione unica per comprendere meglio i cani e migliorare la nostra relazione con loro.

Fonte Ufficio Stampa – Città di Manfredonia