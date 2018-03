Sempre a proposito di elezioni, partiti e Governo

Di:

Manfredonia. Prima di parlare delle ultime elezioni politiche e sulle prospettive di un’ eventuale formazione di Governo, sarà bene ringraziare l’ avv. Orazio TOTARO per aver intrapreso il discorso sulla questione.

Spero che questo dialogo possa continuare a lungo, anche per aggiornare i lettori di Statoquotidiano sugli avvenimenti futuri.

Voglio anticipare, anche per chiarire ulteriormente il mio precedente scritto, che l’analisi della situazione politica nazionale viene descritta alla luce di quanto fin’ ora è stato l’ assunto conosciuto attraverso i giornali specialistici.

Tutto quanto partendo dal 12 marzo u.s. e fino alla stesura del seguente scritto. Nelle mie precedenti e sintetiche considerazioni avevo ipotizzato un Governo M5Stelle con l’appoggio esterno del PD. Consideravo questo connubio un fatto naturale,anche alla luce di molti punti in comune dei programmi elettorali del Movimento e dei Dem.

Il matrimonio si è dimostrato improponibile dopo le “avances” ed il corteggiamento avvenuto con invito pubblico rivolto ai Dem , dopo la Direzione Nazionale del 12 u.s. Infatti , a leggere attentamente il documento finale del PD, approvato a maggioranza, con solamente 7 astenuti, si ha modo di sapere che”…Il partito democratico si impegnerà dall’ opposizione come forza di minoranza parlamentare, riconoscendo che ora spetta alle forze che hanno ricevuto maggior consenso l’ onere di governare il Paese…”.

Rimango convinto che questa posizione sia solo il continuare ad arroccarsi sulla posizione “renziana”, assai attendista nell’ aspettare tempi migliori e nell’attesa che “la ruota ritorni a girare in favore dei dem”. Non era meglio consultare nel giro di qualche settimana la base del PD, così come in Germania si è fatto con l’ SPD? Si sarebbe ottenuto un responso più veritiero sull’ eventuale apparentamento con il M5Stelle.

Sono rimaste da valutare un eventuale matrimonio innaturale tra il centrodestra ed il M5Stelle, un Governo da definire di “SCOPO” ed il ritorno alle urne.

Nel primo caso intravedo molte difficoltà a combinare questa innaturalezza, vista da diversità dei programmi elettorali. Si immagini, ad esempio, FI condividere un eventuale proposta di legislazione sul “conflitto d’ interesse” stilato dal M5Stelle. Più fattibile costruire un Governo di “scopo”, voluto da Mattarella, con la volontà dei due attori a cimentarsi solamente con una nuova legge elettorale. Nuova legge con una precisa soglia di sbarramento, anche a doppio turno, con un premio di maggioranza.

Sarebbe, comunque, nefasto un ritorno alle urne, con numerosi problemi che attanagliano il PAESE, anche alla luce del richiamo alla responsabilità dal Presidente della Repubblica per il bene comune.

Monito che sicuramente coincide con quanto affermato dall’ avv. TOTARO, quando dice: “…La politica è la più alta delle magistrature. Chi viene eletto, da qualsiasi partito, ha il dovere di operare per “”TUTTI”” i cittadini e non solo per quelli che lo hanno eletto. Questa costituisce la regola aurea della coscienza politica di una qualsiasi comunità…”.

Spero che, infine, prevalgano questi ultimi ammonimenti, solo così si addiverrà all’ unione degli intenti ed al benessere della Nazione.

Dott. Nicola CIOCIOLA