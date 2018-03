ph matteo nuzziello Manfredonia alto

Sabato 24 e domenica 25 marzo tornano le “Giornate FAI di Primavera”, tradizionale appuntamento con i tesori culturali e naturalistici del nostro Paese organizzato dal Fondo Ambiente Italiano. Oltre 1.000 luoghi straordinari di tutta Italia, spesso difficilmente accessibili nel resto dell’anno, o del tutto chiusi al pubblico, saranno aperti e visitabili grazie alla guida dei volontari del FAI e degli “apprendisti ciceroni”, i preparatissimi studenti delle scuole che collaborano con le delegazioni del Fondo su ciascun territorio. È la 26^ edizione di una manifestazione che promuove il patrimonio artistico e ambientale della penisola per sensibilizzare gli Italiani a sostenere la conservazione e la valorizzazione dei beni più trascurati attraverso l’adesione al Fondo Ambiente Italiano che dal 1975 difende la storia, l’arte e il paesaggio del nostro Paese.

Quest’anno, in Capitanata, le visite guidate toccheranno beni nei centri di Rocchetta Sant’Antonio, Serracapriola, Manfredonia e Foggia. La presentazione alla Stampa dell’edizione 2018 in Daunia è in programma venerdì 16 marzo, alle ore 11.30, nella sede della Delegazione FAI di Foggia (Piazza Purgatorio 5), alla presenza del Capo Delegazione Saverio Russo, del Vice Capo Delegazione Gloria Fazia e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte. Loris Castriota Skanderbegh

