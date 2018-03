Vaccini, al via i controlli in Puglia. Sei bambini allontanati dagli asili

Di:

”Tre bambini non ammessi in classe a Foggia, uno in provincia di Taranto, due allontanati da una scuola dell’infanzia a Bari, altri fatti entrare con riserva in Salento e nella Bat. Il giorno dopo la scadenza dell’ultimatum per mettersi in regola con l’obbligo vaccinale sono ancora tanti i punti interrogativi in Puglia. Il problema riguarda potenzialmente circa 5 mila minori, il 5% della popolazione scolastica che, a fine febbraio, non risultava aver completato la vaccinazione esavalente. Il divieto di ingresso – ricordiamo – riguarda i piccoli di età inferiore ai 6 anni, mentre è prevista una sanzione pecuniaria per le famiglie degli alunni di età compresa tra i 6 ed i 16 anni che non hanno presentato il certificato di vaccinazione, copia del libretto vaccinale o, in alternativa, la semplice prenotazione rilasciata dalla Asl con l’impegno di consegnare in un secondo momento il certificato vero e proprio”.

fonte Corriere del Mezzogiorno